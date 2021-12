A második félidőben is nagy lendülettel folytatta a Mizse. Mindkét gárda küzdött derekasan, mégis majd tíz percig nem esett gól. A 29. percben aztán Kis Dániel passza után Faragó verte be idénybeli első gólját, 5–1, majd rögtön a következő percben repetázott, ezúttal a hosszú sarokba talált, 6–1. A Pázsit is betalált, így 6–2-es állással vágtak neki az utolsó tíz percnek a csapatok. Két perc múlva egy remek Treiber–Dobosi–Kovács akció végén Kovács pörgetett a kivetődő kapus felett a hálóba, 7–2. A center két perc múlva visszaadta a gólpasszt a csapatkapitánynak, aki egy finom bokamozdulattal helyezett a kalitkába, 8–2. Zárásként Kovács lőtt egy kipattanót a bal fölsőbe, kialakítva a 9–2-es végeredményt.