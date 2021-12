A Szeged elleni visszavágó tulajdonképpen csak formalitásnak tűnt a Kecskemét számára, de Nagy József csapata igyekezett ezt a pályán is megmutatni.

Az első szettben Tomanóczy és Argilagos pontjaival korán ellépett a KRC (8–3), majd ezt az előnyt jól is menedzselte a hazai együttes. A Szeged nem tudott közelebb férkőzni, sőt, 20–11 után igazából már csak az volt a kérdés, mikor zárja le az első etapot a Kecskemét, mely végül 25–17-re nyert.

A második szett elején ugyan 4–2-re is vezetett a Szeged, de ráncba szedte magát a KRC, és lehengerlő erejű játékkal 16–7-re módosították az állást, továbbra is elsősorban Argilagos és Bogdán vezérletével. A szett megnyerése innen már nem okozott gondot, végül 13 pontot engedélyezett a vendégeknek a hazai csapat, amivel a továbbjutás végérvényesen el is dőlt.

Innentől már csak a győztes kiléte maradt kérdéses, de nem sokáig.

A KRC a harmadik szettben is kényelmes előnyt tudott szerezni, és bár a véghajrában kicsit izgalmasabb lett a meccs, így is 25–22-es sikerrel állították be a 3–0-s végeredményt.

– Megfelelő fegyelmezettséggel tudtuk lejátszani a mérkőzést és bejutni a következő körbe. Annak különösen örültem, hogy mindenki játéklehetőséghez jutott – értékelt a lefújást követően a hazai csapat trénere, Nagy József.

A Magyar Kupában már meg is van a negyeddöntők párosítása, és a Kecskeméti RC bizony egy kemény ellenfelet kapott a szintén Extraligában szereplő Kistext személyében. A két csapat a bajnokságban egyszer már találkozott, akkor a Messzi István Sportcsarnokban nagyon szoros összecsapáson nyert 3–2-re a Kecskeméti RC. Gyakorlatilag garantált, hogy a legjobb négy közé jutásér itt is hatalmas csatát vívnak majd a felek.

– Ugyanolyan fontos volt számunkra a Szeged elleni visszavágó is, mint az összes többi mérkőzésünk – mondta a sorozat kapcsán a Kecskeméti RC fiatal játékosa, Bogdán Bence. – Az alapjátékunkat most is jól tudtuk megvalósítani, emellett pozitívum, hogy mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez és a továbbjutáshoz. Az nem kérdés, hogy a Kistext egy nagyon jó erőkből álló, komoly szintet képviselő rivális. Két mérkőzésen dől el a továbbjutás, ami még izgalmasabbá teheti ezt a párharcot – tekintett már előre Bogdán.

A Kecskeméti RC számára az Extraliga eddigi időszaka nem sikerült rosszul, de a sikeres évértékeléshez kell egy továbbjutás a kupában. Az első meccset december 11-én 14 óra 30 perckor vívják a felek a fővárosban.

– Úgy gondolom, hogy eddig jól sikerült a szezon számunkra, színvonalas játékot tudtunk bemutatni. Ezt a játékot szeretnénk átmenteni a Kistext elleni kupameccsekre is itt, az év végén – mondta Bogdán Bence.

Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE 3–0 (17, 13, 22)

Kecskemét, 100 néző. V.: Sík B., Takács Á.

Kecskemét: Horváth B. 9, Sidiropoulos 5, Tomanóczy 10, Bello 10 Fundora 3, Argilagos 9. Csere: Palánkai-Omoshebi 4, Szabó A., Balla, Bogdán 6, Kasnyik 4, Gebhardt, Török. Vezetőedző: Nagy József.

Szeged: Csendes 4, Dileo 1, Honti, Sarnyai 9, Demcsák 5, Pozzobon 14. Csere: Piti, Bodnár 1, Inhoff 2, Borsi, Váradi. Vezetőedző: Nusser Elemér.

Borítóképünk archív felvétel.