A gyerekek világszerte már a Mikulást várták szombaton, a nagyszakállút azonban megelőzte maga a Tél nagyúr, aki szombat reggel megjelent, összevonta deres szemöldökét, és kijelentette: az ősznek, és minden bohóságának, köztük a megyei futballidénynek is ezennel legyen vége! Volt azonban még néhány csapat a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, akik mint vásott gyerekek, azonnal jelezték, hogy igen, igaz, itt a tél, elismerjük, tiszteletben tartjuk, de nekünk itt még van meccsünk, és ezt mi még lejátszanánk. A Tél nem értette ugyan ezt a felvetést, de vállat vont, inkább másfelé nézett, adott napsütést és fagypont fölötti hőmérsékletet. Fülöpjakabra is, ahova a Szabadszállás gyakorlatilag – kényszerűségből – csere nélkül érkezett. A hazai oldalon is voltak hiányzók, de a leginkább Bakró Tibor elnök, hangulatfelelős és mindenese hiányzott, ő otthon szurkolt, karanténban azért, hátha megszerzi a pályán csapata a negyedik győzelmét.