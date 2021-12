A folytatásban Milutinovics állt bele hibátlanul a hármasba, utána pedig Dramicsanin is pontos volt, újra a hazaiaknál volt az előny, 29–27. Mokánszki a büntetővonalról egyenlített, ezt követően Kiss Benedek kétszer is elsüllyesztett egy távolit, 30–35. Hegedűs Gergely időt kért, Milutinovics pedig egyből egy trojkával tért vissza ezután a parkettre, 33–35. Könnyű kosarakkal lépett meg a Nyíregyháza, a 16. percben 33–42 állt az eredményjelzőn. Dramicsanin hármasa a legjobbkor érkezett, míg a túloldalon Leday gyors akcióból gyötörte be a gyűrű alól, 36–46. A félidőhöz közeledve, 38–50-nél újra időt kért a KTE szakmai stábja, és a játékosok nagy erőket mozgósítottak, hogy közelebb kerüljenek ellenfelükhöz. Jaramaz és Pollard pontjaival sikerült bejönni tíz egység alá a szünetre, 43–52.