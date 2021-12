– Több mérkőzést is játszottam az NB III.-ban, és az NB I.-ben is sikerült. Azt gondolom, helyén kezelem azt, hogy lehetőséget biztosít Visinka Ede számomra, de ha úgy alakul, hogy nem én leszek a kezdő, akkor még keményebben fogok edzeni. Az, hogy a mérkőzéseken lecserélnek, az szerintem azért van, hogy másnak is megadják a lehetőséget. Jelenleg támadó középpályást játszom, de ha lesz rá lehetőség, akkor védekező középpályásként is szívesen kipróbálnám magam.