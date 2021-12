Közel egy hónapos szünet után folytatódik az NB I. A-csoportos bajnokság a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára. Ráadásul a címvédő és Bajnokok Ligája résztvevő, nem mellesleg a bajnoki tabellát vezető Falco KC Szombathellyel csapnak össze Forray Gábor tanítványai december 10-én, pénteken, a Messzi István sportcsarnokban.

A helyezésükre a hírös városiak sem panaszkodhatnak, hiszen az előkelő harmadik helyen állnak a tabellán, így aztán nem csak egy igazán izgalmas összecsapásra, hanem egy igazi rangadóra van kilátás pénteken. Az előző szezonban rendkívül sikeresen szerepeltek a szombathelyiek, a Magyar Kupát és a bajnokságot is megnyerték. Gasper Okorn távozott a vezetőedzői pozícióból, helyét a másodedzője, Milos Konakov vette át a Falco KC kispadján. A keretnek a magyar magja továbbra is a legerősebbnek számít a mezőnyben, hiszen hatan is – Perl Zoltán, Váradi Benedek, Benke Szilárd, Keller Ákos, Golomán György, Somogyi Ádám – a nemzeti együttes tagjai . A 2021-22-es kiírásban eddig veretlenül szerepelnek, és emellett a Bajnokok Ligájában is vitézkednek. A D-csoportban jelenleg a 2. helyen állnak a 3 győzelemmel és 1 vereséggel.

Kecskeméti oldalon két játékosra nem számíthat pénteken este a szakmai stáb.

Fazekas Máté rehabilitációja folyamatosan zajlik és jól halad, míg Körmendi Bencét a múlt héten műtötték meg. Forray Gábor vezetőedző szerint felszabadult és egyben fegyelmezett játékkal lehetnek eredményesek a hazaiak.

– A szombathelyiek a legmagasabb szinten képviselik hazánkat a Bajnokok Ligájában, és hat magyar válogatott játékost is adnak a nemzeti együttesnek – mondta Forray. – Ha szigorúan a statisztikát nézzük, akkor a Falco az esélyese a mérkőzésnek, ám nekünk nem lehet más célunk hazai pályán, mint legyőzni őket. Nagyon fizikális kosárlabdát játszanak, agresszívan védekeznek, és a szerzett labdákból villámgyors támadásokat vezetnek. Ezeket kell nekünk kontrollálni, és minél többször felállt védelem elleni játékra kényszeríteni őket. Mint minden csapatnak, nekik is vannak gyengéik, ezekre felkészültünk, igyekszünk megtalálni a fogást rajtuk. Felszabadult és egyben fegyelmezett játékot bemutatva eredményesek lehetünk ellenük, pláne kiváló hazai szurkolótáborunk előtt. Szeretnénk olyan mérkőzést játszani, amelyre felkapják a fejüket mind a kecskeméti, mind a magyar kosárlabda szurkolók – zárta gondolatait a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője.

