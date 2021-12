– A Sopron jelenlegi helyezéséhez nagyban hozzájárult, hogy sérülésekkel, betegségekkel küszködtek – mondta Forray Gábor. – Sikerült pótolniuk a távozó légiósukat, ismét öt amerikai van a keretükben. A magyar kosárlabdázók is visszatértek Juhos kivételével, úgyhogy gyakorlatilag komplett csapattal várhatják a meccset. Ráadásul nekik elmaradt a fordulójuk a hétvégén, több mint egy hetük volt rendezni soraikat. Branislav Dzunic a már tőle megszokott stílust igyekszik meghonosítani Sopronban is. Gyors kosárlabdát játszanak, sok korai pick and roll és egy-egy elleni játék jellemzi őket, míg védekezésben agresszívan lépnek fel, és az így szerzett labdákból igyekeznek indítani támadásaikat. Nekünk ezt kell meggátolni, minél több felállt védelem elleni játékra kell kényszerítenünk őket. Nálunk adódtak problémák, betegségek nehezítették a felkészülésünket. Egyelőre még nem tudni, hogy pontosan milyen összeállításban lépünk majd pályára. Az élet nagy rendező, felülírta az eredeti elképzeléseinket, ám ettől függetlenül természetesen győzni szeretnénk, és ezért mindent megteszünk majd. Bizakodó vagyok, pozitív szériában vagyunk. Egy idegenbeli győzelem nagy lépést jelentene céljaink elérése felé – hangsúlyozta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője.

Sopronban is kemény csata vár a győzelemre hajtó kecskeméti játékosokra

Fotó: Bús Csaba