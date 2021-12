A második játékrész is hazai góllal indult, ezúttal Grácz Roland talált a kapuba, 3–0. Eldőlni látszott a találkozó, pedig kisvártatva, pontosabban az elkövetkező nyolc percben a Katymár újra teljesen nyílttá tette a meccset. Előbb a hazai Tóth Tamás vétett öngólt egy bedobás utáni kavarodást követően, 3–1, majd a góllövőlistán a második helyen álló Merkler Tamás szemfülesen elcsípte a labdát a védőktől, és a kapust is kicselezve az üres kapuba lőtte, 3–2. Továbbra is nagy csata folyt a pályán, újabb gól azonban már nem esett, így a Kunfehértó előnye a tabella élén nyolc ponttal nőtt, amely kettővel ugyan még csökkenhet, abban az esetben, ha a vasárnap délutáni mérkőzését megnyeri a jelenleg harmadik Dunagyöngye SK, ráadásul a Szeremlének még egy elmaradt mérkőzése is van.

Fotó: Pozsgai Ákos