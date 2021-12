A folytatásban is Machac jelentette a legnagyobb problémát, a vendég beállót rendre megtalálták a falban – ő bizony nem is hibázott ilyenkor – de Csordás szélről szerzett góljával sikerült kozmetikázni az eredményt (4-9). A 20. perc Menyhárt hetesével indult, majd Szrnka fogta meg ismét nagyon jól a pozíciót, Lezák azonban igyekezett lehűteni a kedélyeket újabb két szélről szerzett góljával (7-12). Öt perccel a szünet előtt Ország góljával szépített egy kontra után a KTE, mely megint feljött ezzel háromra, így a vendégek időt kértek. Pulay átlövésből ezután be is talált, de a kitűnő napot kifogó Szrnka azonnal válaszolt (10-13). Az utolsó percekben kapus nélküli játékkal próbálkozott támadásban a Kecskemét, és ez be is jött, Horváth Andor talált be a szélről.