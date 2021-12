– Több éve az első kettőben, első háromban végez a Kaposvár általában, idén is négyből három meccsüket megnyerték már. A Kistext elleni vereség szerintem csak még jobban felpaprikázta őket. Nagyon jól összerakott csapatról van szó, melyet nyugodt és taktikus játék jellemez. Nagyon fegyelmezetten kell játszanunk ahhoz, hogy itthon tartsuk a pontokat. Mindig egy ki-ki harc volt ez a múltban, melyen a pillanatnyi forma döntött. Általában jellemző volt az is játékoskoromban, hogy Kaposváron mi nyertünk, de Kecskeméten általában a hazaiak. Nagyon nagyot kellett akkor is küzdenie a Kaposvárnak, hogy nyerni tudjon itt. Idén ez lesz igazából az első komoly idegenbeli rangadója ellenfelünknek. A hét elejét megnyomtuk, fizikálisan nagyon rendben vannak a srácok, emellett taktikailag is mindenre felkészültünk – mondta Nagy József.

Hamisítatlan rangadóra készül a Kecskeméti RC

Fotó: Bús Csaba