– Szerettük volna meglepni a Kecskemétet, és megnyerni a mérkőzést. Az az igazság, hogy nagy meglepetést nem tudunk okozni egymásnak, mert Szabó Pistával évekig együtt dolgoztunk – nyilatkozta a találkozó után Visinka Ede. – Mindent megtettünk, de a szerencse is mellénk állt ezen a napon. Holczer nagyon jól védett, hárított egy tizenegyest és több ziccert is. Sokat dolgoztunk, de a szerencse is mellénk állt. Nagyon örülök és büszke vagyok a játékosaimra, mert óriásit játszottak kettős ember hátrányban is. Le a kalappal előttük. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol többet érdemeltünk volna, sajnos akkor nem sikerült pontot, pontokat szereznünk. Most, és a Vasas ellen is száz százalék közeli teljesítményt nyújtottunk. Ez is óriási győzelem volt. Igaz, még mindig az utolsó helyen vagyunk, de ez a győzelem újabb lökést adhat a játékosaimnak. Bízom abban, hogy a hátralévő két hazai és egy idegenben lévő mérkőzéseinken is jó teljesítményt tudunk majd gyújtani a közönségünknek, mert ez az egy út van előttünk.