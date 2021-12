Visinka Ede edzői pályfutása éppen Kecskeméten indult be Magyarországon, az élvonalban Horváth Ferenc és Bekő Balázs mellett is pályaedzőként dolgozott. – Nekem is egy fontos meccs ez, hiszen hét évet töltöttem el a KTE-nél, Kecskemét lett az új otthonom gyakorlatilag, miután átjöttem a Vajdaságból – mondta Visinka Ede. – Speciális helyzet, hiszen most is rengeteg barát és kolléga köt oda. Utánpótlásban már meccseltem a KTE ellen, de profi szinten még nem.