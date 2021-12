Fordulás után is nagy elánnal rohamozott az egyenlítésért a hazai csapat, az 55. percben Kiss tűzött rá egy szabadrúgást 16 méterről, de egy védőről mellé pattant a labda. Két minutummal később a Kalocsa is ziccert alakított ki, Matos jobbról középre lőtt labdáját Boldizsár pörgette rá öt méterről, de Lord reflex mozdulattal hárított. Némileg váratlanul, de nem érdemtelenül jött aztán az 58. percben a várva várt hazai gól. Kovács adta volna középre a labdát, de a balhátvéd beadása olyan jól sikerült, hogy a hosszú kapufáról a hálóba vágódott a meglepett Varga fölött (1-1). A hazai játékos azonnal jelezte is a szurkolóknak, hogy ezt így akarta, de láthatóan nem mindenkit győzött meg, mindenesetre alaposan feldobta a hazaiakat a gól. Olyannyira, hogy három perccel később Halasi ugrott ki nagy lendülettel, majd védőjét is lerázta magáról, végül Varga mellett okosan pöckölte el a játékszert a jobb alsóba (2-1). A vezetés megszerzése után a Lajosmizse nagyon taktikusan futballozott, védekezésük szinte hiba nélkül működött, a Kalocsa nem találta a fogást. A 77. percben Tamás előtt adódott egy sansz, de mellé lőtte Rideg beadását. A végén akár nagyobb is lehetett volna a különbség, a 82. percben Halasi három védőt is faképnél hagyott, majd lapos beadását Menich a védőbe lőtte, Treiber ismétlését pedig Varga tolta fölé. Gól végül nem született, így a Lajosmizse otthon tartotta a pontokat, míg a Kalocsa vereséggel fejezte be az őszi szezont. A hazaiak jövő héten még egy elmaradt meccset pótolnak a Tiszakécske II. ellen.