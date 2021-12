Myers és McGill ketteseivel 52–66-ra jött fel az SKC. McGill tempója után, 54–68-nál Forray Gábor időt kért, és türelemre intette tanítványait. Wittmann lopott labdát, és nyargalt végig, a túloldalon pedig Ford zsákolt látványosan az etap derekán, 56–70. Két hazai büntetőt követően Halász hármasa tíz pont alá hozta be a Sopront, 61–70. Jól védekeztek a hazaiak, McGill szépen állt bele a távoliba, 64–70-re módosítva az állást. Forray Gábor azonnal időt kért, az ezt követő akcióból Karahodzsics a palánk alatt nem tudott eredményes lenni, McGill viszont újabb trojkát süllyesztett el, 67–70. Egy Jaramaz–kettes nyugtatta meg némileg a kecskeméti kedélyeket, az ellentámadásból Myers egy büntetőt tudott csak értékesíteni, 68–72. Milutinovic tört be és fontos ziccerével 68–74-re lépett meg a KTE, a hazaiak mestere időt kért egy perccel a vége előtt. Montgomery húzta be Myers ziccerét,a másik palánknál Jaramaz dobása lejött, utána Myers gyors kettesével 72–74-re változott az eredmény. Jaramaznak ütöttek oda, ám csak az első egypontost dobta be, 72–75. Támadhatott az egyenlítésért a Sopron, Wittmann azonban rutinos volt, és kiharcolt egy támadófaultot, amit a videózás után is helyben hagytak a játékvezetők, így nagyon fontos győzelmet aratott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét idegenben, 72–75.

Andreja Milutinovic nagy kedvvel nagyot játszott

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel