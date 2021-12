A rangos eseményen a félegyházi birkózók is részt vettek, méghozzá sikeresen: három aranyéremmel és négy bronzéremmel zárták a versenyt. Az aranyérmesek között volt Nagy Hunor, aki 9 évesen már számos versenyen ért el sikereket, ezúttal sem talált legyőzőre a -36 kilogrammos súlycsoportban. Bárány-Almási Tamás kinőtte régi súlycsoportját. Az új, 76 kilós kategóriában remekül mutatkozott be, ugyanis többek között legyőzte a ferencvárosiak országos bajnokát is. Czakó Zoltán mindössze 85 kilogrammosan a nehézsúlyúak között próbált szerencsét. Nála 30–40 kilóval nehezebbeket is legyőzött.