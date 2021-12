Sarok Attila, technikai vezető: – Nagyon boldogak vagyunk, hogy sikerült ma nyerni. Gyorsan megszereztük a vezetést, majd egy védelmi hibánkból egyenlíteni tudott a Tiszakécske. A szünetben rendeztük sorainkat még egy lapáttal rá akartunk tenni, ez sikerült is, hiszen nagyon gyorsan két gólos előnybe kerültünk. Ezután a vendégek úgy gondolom kicsit feladták. Fiataljaink is lehetőséget kaptak, illetve a második számú kapusunk is mezőnybe szállt be. A győzelmet Renner Tibornak, a csapat főszponzorának küldjük, aki a tegnapi nap folyamán ünnepelte a születésnapját.