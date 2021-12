– Nagyon örülök, hogy tizenhat csapatos ez a bajnokság, mondtam én ezt már az elején is, és most is tartom – válaszolt Berta Zsolt, a Ladánybene játékos-edzője. – Így az igazi. Van kifutása a dolognak, sokkal jobb, mint a például a megye kettes bajnokság, ahol jószerével tíz forduló után vége a küzdelmeknek. És bár az ősszel az első három helyezett meglépett a mezőnytől, de mivel hosszú ez a menetelés, így a közép-, sőt a kiscsapatoknak is van lehetőségük beleszólni a lényegi kérdésekbe is. Sokszor ezen dől el a bajnoki cím, hogy a kisebb csapatok mennyire képesek bravúrokra. Természetesen ahogy haladunk bele a télbe, mindenütt megfogyatkoztak a keretek, elfáradtak a játékosok, az eltiltottak száma is gyarapszik, és a körülmények miatt nem is tudnak minde­nütt úgy edzeni, ahogyan tették azt nyár végén, ősz elején, és ez azért meg is látszik szinte mindenütt. Tehát miránk is igaz – tért át saját csapatára. – Őszintén megmondom, hogy a múlt héten a sereghajtó Jakabszállás vendégeként szerencsénk volt, hogy a 93. percben szerzett góllal sikerült megnyernünk a meccset, hiszen a hazaiak nagy akarással hajtottak, küzdöttek. Az pedig külön szerencsés dolog a mi számunkra, hogy eközben a riválisainknak sem ment a játék, sőt, ők pontokat is veszítettek az előző fordulóban. Helyzeteink egyébként voltak Jakabszálláson, azok kimaradtak, voltak persze hiányzóink is, de így is nagyon fontos három pontot sikerült szereznünk. Most már nekem sem áll a rendelkezésemre a teljes keret, két-három kulcsjátékosom is maródi, és nálunk is fölütötte a fejét a járvány, így csak hozzávetőleges elképzeléseim vannak arról, hogy hogyan áll föl ma a kezdő tizenegy. A célunk ugyanakkor egyértelmű, szeretnénk megnyerni a rangadót, így aztán bárki is lépjen a pályára, az mindent bele fog adni annak érdekében, hogy otthon tartsuk a három pontot, hiszen abban az esetben nyugodtan mehetnénk telelni. Természetesen arról sem feledkezünk meg, hogy van hátra még egy forduló, illetve hogy abban az utolsó fordulóban Félegyházára megyünk, és a Vasutas éppen az előző hétvégén bizonyította az Ágasegyháza vendéglátójaként, hogy képes megszorongatni az élboly csapatait. Várjuk a szurkolóinkat a mai mérkőzésre, szükségünk van a buzdításukra. Ugyanakkor máris hozzáteszem, hogy nem görcsöljük agyon ezt a meccset, ha nem a ránk nézve legkedvezőbb lesz az eredmény, akkor sincs tragédia, hiszen – ahogy mondtam – hosszú ez a bajnokság, lesz még alkalom a javításra. Egy biztos, ezt a mérkőzést tudom ajánlani a semleges érdeklődőknek is.