A találkozó álomszerűen indult lajosmizsei szempontból, hiszen öt perc alatt háromszor is bevették a hazai kaput, Szabó Szabolcs duplázott, de eredményes volt Dobosi Zsolt is. Ezután mintha kiengedett volna a Frogs, hiszen hat perccel később egyre olvadt az előny, ami a szünetig nem is változott.