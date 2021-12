hiszen a Borotának tavaly tavasszal is sikerült egy nagyon szoros mérkőzést vívnia Kunbaján, amelyen csak 2–1-re kapott ki, és a kunbajai edző, Srdjan Mikotic mérkőzés utáni nyilatkozatából az is kiderült, hogy ők igazából ettől a mérkőzéstől tartottak a legjobban az idény során. Nem légből kapott tehát a remény, hogy akár be is igazolódjon, amire Szűcs Zoltán vágyik.