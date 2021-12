– jelentette ki Valkai Tamás. – Ennek ellenére a csapat stabil teljesítményt nyújtott, ez is mutatja az egységességünket, amiben mindig is rejlett az erőnk. Így mondhatom azt, hogy mindezeket mérlegelve jó passzban vagyunk. Ami az ellenfelet illeti, a Kiskőrös az elmúlt évek meghatározó csapata lett a megye egyben, sok jó képességű játékossal, ami a szereplésükön is látszik. Támadó szellem, agilis játék jellemzi őket, és ha az időjárás nem szól közbe, magas színvonalú mérkőzést várok ellenük. Annak ellenére, hogy ahogy mondtam, nem állunk túl sokan rendelkezésre az eredeti keretből, de néha a kevesebb több. Többek között ezért is szeretnénk a mérkőzést megnyerni, mint mindig, amikor csak pályára lépünk.