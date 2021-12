– Csapatunk dicséretét kell elsősorban megemlíteni, hiszen az is nagy dolog, hogy a 8. fordulóban arról kell beszélnünk, hogy a bajnokság rangadóját játszottuk Mezőberényben. Pávics Péter ezen a mérkőzésen is vezéregyénisége volt csapatunknak, Polónyi Nóra tisztességesen helytállt és győzelmével igazolta, hogy nem lehet félvállról venni az ellenfeleknek. Jádi szoros mérkőzéseket játszott, de most nem sikerült a győzelem. Gyetvai viszont megszorongatta a rutinos mezőberényi versenyzőket. Megérdemelt győzelmet könyvelhetett el a hazai együttes, de jár a gratuláció a mi csapatunknak is – értékelt a mérkőzés után Fodor Miklós, a Kecskeméti Spartacus és Közösségi Tér csapatának vezetőedzője.