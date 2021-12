Az Eger ellen csupán egyetlen góllal maradt alul egy hete a Kecskemét, ami azóta is fáj a csapatnak, hiszen a közvetlen rivális ellen mindenképpen nyerni szerettek volna otthon. Vereség után készül a Budakalász is, hiszen legutóbb a kis Veszp­rém győzte le a Pest megyeieket hét góllal. Bencze József szerint könnyebb lett volna úgy elmenni Budakalászra, hogy némi önbizalmat gyűjtenek, de ezzel most már nem szabad foglalkozni, csak azzal, hogy idegenből ponttal vagy pontokkal térjenek haza.