Persze a szolnokiak bizonyára úgy gondolkodnak, hogy kit verjünk meg, ha nem az utolsó helyezett Tiszakécskét, aki a Kecskemét ellen ugyan nyert, de hiányoznak emberei. Az biztos, hogy a Vasas és a Kecskemét elleni győzelmünkre azért sokan felkapják a fejüket, de ahogy Szabó István kollégám mondta, minden győzelemért három pontot adnak. Ha a három pontot nem a Vasas, hanem mondjuk a Szentlőrinc ellen szerezzük, nekünk az is jó lett volna, de így szebbnek tűnik, hogy a listavezetőt vertük meg. Mindenki láthatja, hogy van tartása a csapatnak, nem adjuk fel. A KTE ellen kilenc emberrel fejeztük be a mérkőzést, mindenki csúszott, mászott az utolsó másodpercig. A srácok elhatározták, hogy nem kapunk gólt, de ehhez kellett a szerencse és Holczer is. Jó volt látni, hogy a játékosok egymásért küzdöttek. Ezt szeretném látni a Szolnok ellen is, tette hozzá Visinka Ede.