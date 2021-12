Ujvári Gábor: – Aki nem a saját szemével látja azt, hogy mi történik velünk hétről hétre, az nem hiszi el. Úgy érzem, hogy a játékvezető is nagyon belenyúlt a mérkőzésbe, mert a Tiszakécske olyan góllal szerzett vezetést, ami előtt szabálytalanság történt. A második gólt pedig az utolsó percben kaptuk. Jobb volt, mikor 5–0-ra kikaptunk, mert azt az ember jobban elviseli, mint az ilyeneket, ami most történt. Rontás vagy átok ül rajtunk, lehet, hogy kecskét kellene áldoznunk, amint azt Horváth Ferenc is mondta. Le a kalappal a csapat előtt, mert küzdöttünk. Szerintem ez egy x-es meccs volt, sajnos megint az utolsó pillanatban kicsúszott a kezünkből a pont. Most pihenés következik, és a télen megpróbáljuk rendezni a sorainkat, tavasszal pedig szeretnénk a hiányzó pontjainkat megszerezni, mert úgy érzem, hogy ebben a csapatban több van.