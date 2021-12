Némedi Norbert: – Meglehetősen különleges helyzet, hogy éppen az utolsó fordulóban játszik a második az elsővel. A két jól felkészült csapat nagyon jó iramú találkozót vívott egymással. A Kiskőrös nem véletlenül áll az első helyen, és ehhez ezúton szeretnék is nekik gratulálni, hiszen mivel a tabellán a több győzelem számít, így az első helyen fognak fordulni, és ez nem véletlen, hiszen a játékukkal a mai napon is bizonyították, hogy egy nagyon jó, egységes, küzdős csapat. A mai mérkőzésen nagyobb lehetőségek talán előttünk adódtak, ha ezekkel jobb százalékban tudtunk volna élni, akkor egy kicsivel hamarabb is lezárhattuk volna a találkozót. Mivel azonban a helyzeteink kimaradtak, az utolsó negyedóra meglehetősen nehézre sikerült. Óriási pozitívum, hogy itthon tartottuk a három pontot, teljesen nyílt tavaszi szezon elé nézünk.