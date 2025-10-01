október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudáspróba

1 órája

A zene napja a dallamok ünnepe, teszteld tudásod legújabb kvízünkkel!

Címkék#zene#kvíz#világnap#kultúra

Október 1. a zene világnapja. Ez alkalomból összeírtunk egy öt kérdésből álló tesztet, amely mindegyike különböző zenei műfajban teszi próbára a kitöltőt. Vajon sikerül eltalálni az összeset?

Nagy Mária Lilla

A zene napját világszerte azért ünnepeljük, mert a dallamok, ritmusok és harmóniák minden kultúrában összekötik az embereket. Szavak nélkül is képesek vagyunk vele kapcsolatot teremteni.

A zene világnapja illusztráció.
Október 1-e a zene világnapja
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A zene ereje

A zene képes kifejezni örömöt, szomorúságot, reményt vagy éppen erőt adni a nehéz pillanatokban. Nem véletlen, hogy szinte nincs olyan ember a világon, akinek ne lenne valamilyen kedvenc dala vagy műfaja. A zene nemcsak művészet, hanem közösségi élmény is: koncerteken, fesztiválokon, vagy akár egy közös éneklés során embereket hoz össze.

A zene napja alkalmat ad arra, hogy új stílusokat fedezzünk fel, ellátogassunk egy koncertre, vagy egyszerűen csak élvezzük kedvenc előadóink dalait. Ünnepeljük a zenét, mert nélküle sokkal szegényebb lenne a világunk. Tesztünkben 5 különböző zenei műfajban teheti próbára a tudását. Lássuk, hogy sikerül!

1.
Melyik zeneszerző műve A Hattyúk tava?
2.
Melyik népdalban szerepelt ez a sor? "Ég a világ a boltban."
3.
Melyik szó hiányzik Mozart szerenádjából? Kis … zene.
4.
Hogy folytatódik a Péterfy Bori & Love Band, Hajolj bele a hajamba című dala? "Napsütötte utcán állni most a jó, virágzik a test..."
5.
Ki írta a Volt egyszer egy vadnyugat című film ikonikus zenéjét?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu