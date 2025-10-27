október 27., hétfő

Szabina névnap

Kultúra

21 perce

Határokon átívelő harmónia: felejthetetlen hangverseny töltötte meg élettel a templomot – videó

Címkék#kórus#koncert#osztrák

A Voralberger Madrigalchor és a Kecskeméti Énekeskör már régebbről ismerik egymást, most egy közös előadás segítségével még közelebb kerülhettek egymáshoz. A csodálatos énekükkel mindenkinek örömöt szerztek vasárnap este.

Brockmeyer Sophie Isabella

Egy varázslatos előadást hallgathattak az Evangélikus Templomban, Kecskeméten a nézők. A Voralberger Madrigalchor és a Kecskeméti Énekeskör, akik már korábbról is ismerték egymást, egy elképesztő előadással kedveskedtek a közönségnek vasárnap. 

Az osztrák és a magyar kórus közös koncertje
A Voralberger Madrigalchor és a Kecskeméti Énekeskör közös fellépése
Fotó: Brockmeyer Sophie

1968-ban alakult meg a Voralberger Madrigalchor elődje, így hosszú történetre tekinthet vissza a kórus. Ez a kamarakórus Voralbergből, Ausztriából származik, karvezetőjük a magyar származású Kozma Gábor. A Kecskeméti Énekes Kör vezetőjükkel Erdei Gáborral, áprilisba Dornbirnban járt az osztrák kórus vendégeként. Múlt héten pedig ők érkeztek Kecskemétre, hogy megtekintsék a várost, és egy csodálatos előadás keretei között az Énekeskörrel kézen fogva, elkápráztatták a nézőket.

