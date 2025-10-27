Határokon átívelő harmónia: felejthetetlen hangverseny töltötte meg élettel a templomot – videó

Egy varázslatos előadást hallgathattak az Evangélikus Templomban, Kecskeméten a nézők. A Voralberger Madrigalchor és a Kecskeméti Énekeskör, akik már korábbról is ismerték egymást, egy elképesztő előadással kedveskedtek a közönségnek vasárnap.

A Voralberger Madrigalchor és a Kecskeméti Énekeskör közös fellépése

Fotó: Brockmeyer Sophie

1968-ban alakult meg a Voralberger Madrigalchor elődje, így hosszú történetre tekinthet vissza a kórus. Ez a kamarakórus Voralbergből, Ausztriából származik, karvezetőjük a magyar származású Kozma Gábor. A Kecskeméti Énekes Kör vezetőjükkel Erdei Gáborral, áprilisba Dornbirnban járt az osztrák kórus vendégeként. Múlt héten pedig ők érkeztek Kecskemétre, hogy megtekintsék a várost, és egy csodálatos előadás keretei között az Énekeskörrel kézen fogva, elkápráztatták a nézőket.