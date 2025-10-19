október 19., vasárnap

Találkozó

1 órája

Húsz év után újra tamburák szóltak a templomban, bunyevácok és horvátok ünnepeltek – fotók, videó

Címkék#kórustalálkozó#baon videó#Bányai Gábor#szentmise

Gazdag programmal várta az érdeklődőket a bácsalmási Bunyevác–Horvátok Egyesülete szombaton délután. A szentmise igazi meglepetést tartogatott.

Juhász Jenő

A rendezvény a római katolikus templomban vette kezdetét, ahol Gyöngyösi Balázs plébános magyar nyelven celebrálta a szentmisét, miközben a templomi énekek horvát nyelven hangzottak el. Különlegessé tette az alkalmat, hogy 20 év kihagyás után újra tamburák szólaltak meg a templomban az orgona helyett. A Bácska Tamburazenekar színvonalas előadással örvendeztette meg a jelenlévőket.

tamburás mise bácsaláson
Tamburás misét is tartottak a kórusok találkozóján
Fotó: Juhász Jenő

A szentmisét követően a plébánia előtti emléktáblánál önkormányzatok és civil szervezetek helyezték el koszorúikat. Az egykori bácsalmási plébános, Antunovity János püspök munkásságát Bányai Gábor országgyűlési képviselő, valamint Turcsik Erika, a Bunyevác–Horvátok Egyesületének elnöke méltatta.

Kórustalálkozó Bácsalmáson

Fotók: Juhász Jenő

A program a Sárga Csikó étteremben folytatódott, ahol kórustalálkozót tartottak. A rendezvényen helyi és környékbeli előadók, énekkarok mutatkoztak be. Az esti bálon ismét a Bácska Tamburazenekar gondoskodott a jó hangulatról.

