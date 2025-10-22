1 órája
A világ legjobb Rottweiler kutyái találkoznak Jakabszálláson
A Hírös Magyar Rottweiler Egyesület szervezésében ezekben a napokban zajlik Jakabszálláson a Rottweiler kutyák világversenye. Jó hír, hogy a szakmai programokon túl a nagyközönség is részese lehet a nem mindennapi és látványos kutyás megmérettetésnek. Megcsodálhatják a gyönyörű munkakutyákat.
Jakabszálláson, az AeroHotel melletti nagy füves területe ad helyet az IFR IGP&IFH Világbajnokság 2025 – Dirk Vandecasteele emlékére szervezett rangos megmérettetésnek. Csütörtökön, pénteken egész nap, reggel 7.30-tól 17.30-ig, szombaton pedig 7-14 óráig egymást érik majd az engedelmességi és őrző-védő gyakorlatok, versenyszámok.
A munkakutya világversenyre való kilátogatás családi programnak is kiváló lehet, a belépés díjtalan. A szervezők várják az érdeklődőket.
