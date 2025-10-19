október 19., vasárnap

Emlékszel még ezekre a tárgyakra? Csak a legnagyobb retrózsenik ismerik fel mindet!

Bizonyos tárgyak, eszközök egykoron igazi slágertermékek voltak, napjainkra azonban feledésbe merültek. Ebben a retró kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak olvasóink ennyire emlékeznek ezekre a régi tárgyakra.

Baon.hu

Utazz velünk vissza a régi időkbe! Ebben a retró kvízünkben felidézzük, milyen eszközöket használtunk régen, némelyiket már lehet, hogy csak a nagyszüleink, szüleink ismerik. Ezek a régi tárgyak sokunkban igazi nosztalgikus hangulatot kelthetnek, hiszen már a boltokban nem valószínű, hogy meg tudjuk őket megvásárolni és kedves emlékek kötődnek hozzájuk. Tedd próbára a tudásod, lássuk mire emlékszel! Nosztalgiára fel!

retró kvíz, a képen egy cséplőgép
Teszteld tudásod ezzel a retró kvízzel. A képen egy régi cséplőgép
Fotó:  Borza család / Fortepan

Retró kvíz

1.
Mi lehet ez a tárgy?
2.
Mi ez a tárgy?
3.
Mi látható a képen?
4.
Mi a neve a képen látható játéknak?
5.
Mi van a képen?
6.
Ez a számítógépes játék nagy kedvenc volt, mi lehet a képen?
7.
Mire használták a képen látható eszközt?
8.
Hogy hívják a képen látható hangszert?

Ha tetszett kvízünk, akkor nézd meg további tesztjeinket is!

