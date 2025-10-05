2 órája
Megnyílt Petőfi Otthona azon a helyen, ahol gyermekkorát töltötte a költőóriás – fotók, videó
Egy ország lehet büszke Székely Gábor Attila Petőfi-kutatóra és a szabadszállásiakra. Megszületett Petőfi Otthona Szabadszálláson. Pontosan ott, azon a telken, ahol a nagy magyar költő, Petőfi Sándor a gyermekkorát töltötte.
Székely Gábor Attila Petőfi-kutató az elmúlt évtizedekben nagyon sokat letett az asztalra. Most közel a nyolcvanhoz már csak egy dolgot szeretett volna megvalósítani, és az utókorra hagyni. Sikerült. A szabadszállási Kultúrkapocs Műhely Egyesülettel szövetségben néhány hónap alatt létrehozta a Petőfi Otthona gyűjteményt az egykori Petrovics telken, ahol saját magángyűjteményének egy részét helyezte el.
Petőfi Sándor gyermekkorát Szabadszálláson töltötte
Ha csak néhány Petőfi Sándor-emlékhelyet, kötődést kellene felsorolni, vélhetően a legtöbb embernek Szabadszállás eszébe se jutna. Holott az elsők között kellene szerepelnie. Egykoron Petrovics István és családja 1818 és 1841 között Szabadszálláson élt, ez volt Petőfi Sándor (Petrovics Sándor) gyermekkorának igazi helyszíne. Az 1838-as nagy árvíz romba döntötte a házukat, ezzel egyidejűleg tönkrementek és 1841-ben Dunavecsére költözött a család, a továbbiakban már csak bérlők voltak mindenhol. Szabadszálláson, a házuk helyén 1948-ban emlékművet emeltek a szabadszállásiak. Ma is ez a koszorúzóhely március 15-én.
A régi Petrovics telket idén sikerült megvennie
Székely Gábor Attilának pontosan azt a telket sikerült megvennie idén májusban, mely egykoron a Petrovics családé volt. 180 év távlatában természetesen az eredeti ház már nem áll, de a helye megvan. Az újkori, hetvenes évekbeli épületet alakította át Petőfi Otthonává. A ház 120 négyzetméteres, de van mögötte, hozzáépítve egy nagy, 50 négyzetméteres régi istálló, melyet jövő tavaszig szeretne még felújítani.
Néhány hónap alatt a romhalmaz kivirágzott
Az épület felújítása a nyáron vette kezdetét, melyről korábban már beszámoltunk. Petőfi Otthona október 4-én, szombaton kitárta kapuit az irodalom- és történelembarátok előtt, akik szép számban érkeztek nemcsak helyből, de többek között Kecskemétről, Jakabszállásról, Kiskunfélegyházáról is. A köszöntők után megtekinthették a Petőfi Otthona gyűjteményt, ahol több száz Petőfi-relikvia látható.
Történelmi és irodalmi időutazás a Petőfi Otthona
Az első szobában a Petrovics család emlékezete kapott helyet. Korabeli tárgyak mellett saját tárgyaik is láthatók. A második szobában Petőfi útját lehet végigkísérni 1848-ig, a harmadikba a forradalom és szabadságharc ábrázolásai és korabeli tárgyak, dokumentumok kerültek. A negyedik szobában az apoteózisok, azaz a Petőfire való emlékezések, kiadványok nézhetők meg. Az ötödik helyiség a szibériai Petőfi-keresés történetét, eredményeit mutatja be.
A következő hónapok nagy terve, hogy az egykori istállót is felújítsák, ahol a magyar történelem képekben és tárgyakban jelenne meg, szabadszállási vonatkozásokkal.
A Kultúrkapocs Műhely tagjai elképesztően jó emberek
Székely Gábor Attila nagy álma, a Petőfi Otthona alig öt hónap alatt született meg. Arra kértük, árulja el, mit érez most, hogy sikerült.
– Kiteljesedett az életem. Ezt nem lehet másképpen mondani, mert az a helyzet, hogy itt olyan csapatot találtam, amit soha az életben sehol. A szabadszállási Kultúrkapocs Műhely tagjai elképesztően jó emberek. Mellém álltak, nem tudtam olyat kigondolni, amit ők azonnal ne teljesítettek volna. Ha egy betonozó embert szerettem volna, hoztak hármat. Pénzt se kértek.
Itt az emberek ingyen dolgoztak, úgy segítettek, támogatták Petőfi Otthona megszületését.
– Éppen ezért az épület falán elhelyeztük mindazok nevét, akik segítségünkre voltak, akár kisebb vagy nagyobb összeggel, akár kétkezi munkával. Kiemelném a Kultúrkapocs Műhely vezetőjét, Bajusz Gábort, aki mindvégig hihetetlen szeretettel, odaadással és szakértelemmel segített. Ha kellett, akkor éjfélig festettünk, csak hogy elkészüljünk a megnyitóra. Sikerült! De még egy nagy feladat hátravan, a hátsó istállórész. A pénzt még gyűjtjük a felújítására, de bízom benne, hogy a március 15-ei ünnepségig elkészül – mondta Székely Gábor Attila.
Megnyílt Petőfi Otthona SzabadszállásonFotók: Sebestyén Hajnalka
A szabadszállási kötődés valós és hiteles
A szombati megnyitón Petőfi Otthonát Székelyné Kőrösi Ilona főmuzeológus, történész, a megyei Honismereti Egyesület elnöke nyitotta meg.
– Mindig nagyon jó érzés olyan helyre menni, ahol érezni a hely szellemét, és itt nagyon lehet. A Kárpát-medencében emlékhelyek sora hirdeti Petőfi egykori jelenléteit, kötődéseit. A legjelentősebbek közül néhány természetesen itt van a Duna–Tisza közén, a Petőfi számára olyannyira kedves és szeretett Kiskunságban. Szabadszállás a legfontosabbak közé tartozik. Bár megtalálhatjuk az emlékhelyek felsorolásaiban, de úgy vélem, hogy talán kevésbé ismert a köztudatban Szabadszállás súlya a Petrovics család életében, és az itteni otthon szerepe az ifjú Petőfi életében. Egy híres ember kultuszában mindig keveredik valóság és legenda, megtörtént események és kitalált történetek. De Szabadszállás esetében a Petrovics család és a település kapcsolata valós, hiteles forrásokból ismerhető.
A néhány éve elhunyt Tóth Sándor, a nagyszerű helytörténész kutatásai sokat adtak az utókor számára Petőfi és Szabadszállás kapcsolatáról.
– Vitathatatlan, hogy az ifjú Petőfi 16 éves koráig ide érkezett haza. Itt várta a család és az otthon. Most elkészült Petőfi Otthona, mely nagyon találó név. Csak tisztelettel és csodálattal adózhatunk Székely Gábornak, és mindazoknak, akik segítették, fáradságot, időt, pénzt, áldozatkészséget nem kímélve. Kívánok sok sikert a továbbiakhoz, remélem, hogy nagyon-nagyon sokan fognak idelátogatni, és ezáltal Szabadszállás még jobban felkerül a Petőfi-emlékhelyek térképére. Éljen és virágozzon Petőfi Otthona! – mondta a neves történész.
Szabadszálláson sokan szívügyüknek tekintik a Petőfi-kultusz ápolását
A műsorban szólt Bajusz Gábor, a Kultúrkapocs Műhely Egyesület elnöke is, akinek szintén régi vágya volt, hogy Szabadszállás méltó Petőfi Sándor-emlékhellyé váljon. Boldog, hogy találkozott Székely Gáborral, akivel kölcsönösen tisztelik egymást, és a céljuk ugyanaz. Szabadszálláson nagyon sokan melléjük álltak, hiszen ez az itt élők közül is sokaknak fontos küldetés.
Elkészült a Petőfi-leszármazottak családfája
Borzák Tibor újságíró is szólt, akinek erős a kötődése a Petőfi-kutatásokhoz. Az 1989-es barguzini Petőfi-kutatás egy rendkívül izgalmas és vitatott történelmi és tudományos ügy, amelynek egyik legfontosabb dokumentálója és krónikása Borzák Tibor. Emellett szívügye a Petőfi-leszármazottak felkutatása is, melyen évtizedek óta dolgozik. Mostanra elkészült a Petrovics, Hrúz és Orlai Petrich Soma leszármazottainak családfája, melyet egy hatalmas képen is megörökített és ajándékba adott át Székely Gábornak. Nem ez volt az egyetlen ajándék, hiszen a Petőfi-kutató egy festményt is kapott Pásztor József barátjától.
A megnyitó hangulatát emelte a Kultúrkapocs Műhely Egyesület Petőfi életét megidéző műsora.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Így nézhetett ki Petőfi Sándor színesben – Nánási Pál életre keltette a költő egyetlen fotóját
Nemsokára nyit a Petőfi Otthona, a Petrovics család egykori portáján – fotók