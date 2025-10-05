Megnyílt Petőfi Otthona azon a helyen, ahol gyermekkorát töltötte a költőóriás – fotók, videó

Székely Gábor Attila Petőfi-kutató az elmúlt évtizedekben nagyon sokat letett az asztalra. Most közel a nyolcvanhoz már csak egy dolgot szeretett volna megvalósítani, és az utókorra hagyni. Sikerült. A szabadszállási Kultúrkapocs Műhely Egyesülettel szövetségben néhány hónap alatt létrehozta a Petőfi Otthona gyűjteményt az egykori Petrovics telken, ahol saját magángyűjteményének egy részét helyezte el.

A Petőfi Otthona megnyitóját szombaton tartották

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Petőfi Sándor gyermekkorát Szabadszálláson töltötte

Ha csak néhány Petőfi Sándor-emlékhelyet, kötődést kellene felsorolni, vélhetően a legtöbb embernek Szabadszállás eszébe se jutna. Holott az elsők között kellene szerepelnie. Egykoron Petrovics István és családja 1818 és 1841 között Szabadszálláson élt, ez volt Petőfi Sándor (Petrovics Sándor) gyermekkorának igazi helyszíne. Az 1838-as nagy árvíz romba döntötte a házukat, ezzel egyidejűleg tönkrementek és 1841-ben Dunavecsére költözött a család, a továbbiakban már csak bérlők voltak mindenhol. Szabadszálláson, a házuk helyén 1948-ban emlékművet emeltek a szabadszállásiak. Ma is ez a koszorúzóhely március 15-én.

A régi Petrovics telket idén sikerült megvennie

Székely Gábor Attilának pontosan azt a telket sikerült megvennie idén májusban, mely egykoron a Petrovics családé volt. 180 év távlatában természetesen az eredeti ház már nem áll, de a helye megvan. Az újkori, hetvenes évekbeli épületet alakította át Petőfi Otthonává. A ház 120 négyzetméteres, de van mögötte, hozzáépítve egy nagy, 50 négyzetméteres régi istálló, melyet jövő tavaszig szeretne még felújítani.

Néhány hónap alatt a romhalmaz kivirágzott

Az épület felújítása a nyáron vette kezdetét, melyről korábban már beszámoltunk. Petőfi Otthona október 4-én, szombaton kitárta kapuit az irodalom- és történelembarátok előtt, akik szép számban érkeztek nemcsak helyből, de többek között Kecskemétről, Jakabszállásról, Kiskunfélegyházáról is. A köszöntők után megtekinthették a Petőfi Otthona gyűjteményt, ahol több száz Petőfi-relikvia látható.

Alig öt hónap alatt sikerült létrehozni Petőfi Otthonát Szabadszálláson

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Történelmi és irodalmi időutazás a Petőfi Otthona

Az első szobában a Petrovics család emlékezete kapott helyet. Korabeli tárgyak mellett saját tárgyaik is láthatók. A második szobában Petőfi útját lehet végigkísérni 1848-ig, a harmadikba a forradalom és szabadságharc ábrázolásai és korabeli tárgyak, dokumentumok kerültek. A negyedik szobában az apoteózisok, azaz a Petőfire való emlékezések, kiadványok nézhetők meg. Az ötödik helyiség a szibériai Petőfi-keresés történetét, eredményeit mutatja be.