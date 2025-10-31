1 órája
Forró tea és könyvillat – teszteld, mennyire ismered a magyar irodalom klasszikusait!
Az ősz a legjobb évszak az olvasáshoz: amikor kint esik, bent forró tea és könyvillat vár. De vajon mennyire emlékszel a klasszikus magyar regényekre és költőkre? Töltsd ki őszi irodalomkvízünket!
Amikor megérkezik az ősz, valahogy mindannyian kicsit lelassulunk. Kint esik az eső, bent forró tea gőzölög, és a legjobb társ egy jó könyv lesz. De vajon mennyire emlékszel azokra a történetekre és szerzőkre, akik gyerekkorunkat, iskolás éveinket vagy a nyugodt estéket meghatározták? Teszteld magad őszi irodalomkvízünkkel.
Őszi irodalomkvíz
Gárdonyi, Móra, Szabó Magda, Petőfi – a magyar irodalom nagyjai, akik nemcsak tananyagok voltak, hanem érzelmeket, emlékeket és bölcsességet adtak. Most itt az alkalom, hogy játékosan teszteld, mennyit őriztél meg belőlük!
A kérdések között találsz klasszikus regényeket, legendás idézeteket, és néhány kortárs kedvencet is. Nem kell irodalomtörténésznek lenned – elég, ha szereted az olvasást, és kíváncsi vagy, mennyire élsz még a könyvek világában.
