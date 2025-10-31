október 31., péntek

Farkas névnap

Kvíz

1 órája

Forró tea és könyvillat – teszteld, mennyire ismered a magyar irodalom klasszikusait!

Címkék#irodalom#kvíz#könyv#klasszikus

Az ősz a legjobb évszak az olvasáshoz: amikor kint esik, bent forró tea és könyvillat vár. De vajon mennyire emlékszel a klasszikus magyar regényekre és költőkre? Töltsd ki őszi irodalomkvízünket!

Nagy Mária Lilla

Amikor megérkezik az ősz, valahogy mindannyian kicsit lelassulunk. Kint esik az eső, bent forró tea gőzölög, és a legjobb társ egy jó könyv lesz. De vajon mennyire emlékszel azokra a történetekre és szerzőkre, akik gyerekkorunkat, iskolás éveinket vagy a nyugodt estéket meghatározták? Teszteld magad őszi irodalomkvízünkkel.

Töltsd ki őszi irodalomkvízünket!
Őszi irodalomkvízünkből megtudhatja, mennyire emlékszik még a régi klasszikusokra
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Őszi irodalomkvíz

Gárdonyi, Móra, Szabó Magda, Petőfi – a magyar irodalom nagyjai, akik nemcsak tananyagok voltak, hanem érzelmeket, emlékeket és bölcsességet adtak. Most itt az alkalom, hogy játékosan teszteld, mennyit őriztél meg belőlük!

A kérdések között találsz klasszikus regényeket, legendás idézeteket, és néhány kortárs kedvencet is. Nem kell irodalomtörténésznek lenned – elég, ha szereted az olvasást, és kíváncsi vagy, mennyire élsz még a könyvek világában.

1.
Ki írta az Egri csillagok című regényt?
2.
„A szeretet nem fogy el sosem.” – melyik költő verséből származik ez a sor?
3.
Melyik a Légy jó mindhalálig regény hőse?
4.
„Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon…” – ki írta ezt a sort?
5.
Ki írta a Pál utcai fiúk című klasszikust?
6.
Melyik írónőhöz kötődik Az ajtó című regény?
7.
„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja…” – melyik költő verse kezdődik így?
8.
Milyen nemzetiségűek a következő szereplők? Törpilla, Harisnyás Pippi, Bogyó és Babóca
9.
Melyik könyv kezdődik így: „Valahol messze, a Tisza partján…”?

Ha pedig tetszett a teszt, próbáld ki korábbi kvízeinket is!

