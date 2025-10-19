október 19., vasárnap

Régi álom

Nem kell többé más városba utazni egy jó filmért, állandó mozi nyílik Kalocsán

Címkék#önkormányzat#mozi#film

Hosszú előkészítő munka után hamarosan újra állandó mozi működik Kalocsán.

Zsiga Ferenc

A város lakosságának régi közös vágya volt a helyi mozi újranyitása, hogy ne kelljen Paksra vagy Kecskemétre utazni, ha egy jó filmet szeretnének megnézni a nagyvásznon. Egy évvel ezelőtt az ideiglenes mozi lehetőségét teremtette meg az önkormányzat, a nagy sikerre való tekintettel viszont állandó megoldást kerestek. A mozi üzemeltetését végző vállalkozó szerint a mozi a legmodernebb technikával lesz felszerelve, Barco lézerprojektort szerelnek be. A filmeket november 15-től a premierrel egy időben mutatják be Kalocsán. Az állandó mozi büfével és változatos filmkínálattal várja majd a helyieket és a környékbelieket.

mozi nyílik kalocsán
Hamarosan megnyílik a mozi Kalocsán
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

