Igazi különlegességek is láthatók a legendás múltú Kodály iskola kiállításán – fotók

Hétfőn reggel nyitották meg a 75 éves Kodály iskola iskolatörténeti kiállítására, ahol a sok érdekességet tartalmazó tablók mellett olyan kivételes tárgyak is láthatók voltak, mint Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplója vagy Kodály Zoltán utazótáskája.

A Kodály Iskola különleges kiállítással ünnepel

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Kodály iskola legendája

75 évvel ezelőtt október 27-én Nemesszeghyné Szentkirályi Mártának köszönhetően elkezdődhetett a Kodály iskolában a tanítás. 23 évig vezette az intézményt igazgatóként, amivel a következő évtizedek minőségének alapját is megteremtette.

A kiállítást Ladics Tamásné Zsóka nyitotta meg, aki 7 évig volt az iskola igazgatója, de előtte a Kodályban tanított is. Ő közel 50 éves emlékek birtokában szólalhatott meg. Pályafutása kezdetén Nemesszeghyné Szentkirályi Márta igazgatónőnél érdeklődött afelől, hogy taníthat-e az iskolában. Az intézményvezető azt a feladatot adta először Ladics Tamásné Zsókának, hogy olvassa és jegyzetelje ki Kodály Zoltán feljegyzéseit, azzal az indokkal, hogy „hiszen tudnod kell hová jöttél, hol dolgozol”. Természetesen Tamásné Zsókát fel is vették, és először tanárként, majd igazgatóhelyettesként, végül igazgatóként vett részt az iskola életében.

A korábbi intézményvezető elmesélte, hogy az iskola korábbi épületei nem volt túl tágasak, volt olyan tanár, aki a testnevelés öltözőben tartotta óráit. A későbbi Újkollégiumba való költözés után pedig a WC lett a hangszeres terem és 2-3 nagyobb, és egy-egy kisebb terem adott helyet a tanóráknak. Azóta óriási fejlődésen ment keresztül az egész intézmény.