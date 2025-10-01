október 1., szerda

Irodalom

„A szeretet az élet” – Megújult köntösben tér vissza Móra Ferenc klasszikusa

Címkék#Kincskereső kisködmön#könyv#regény#Móra Ferenc

Új köntösben, új illusztrációkkal tárul az olvasók elé Móra Ferenc egyik legismertebb ifjúsági regénye. A megújult Kincskereső kisködmön bemutatóját pénteken tartják az író szülővárosában, Kiskunfélegyházán.

Vajda Piroska

A Scolar Kid gondozásában megjelent, új köntösbe bújtatott Kincskereső kisködmön több oldalról is egyedülálló kiadás. Egyrészt, mert színes, új, kortárs illusztrációk kísérik a történetet, másrészt, mert a könyv olyan szövegváltozatot közöl, amely eddig nem volt olvasható, az eredeti, Móra Ferenc által írt kézirathoz viszont a legközelebb áll.

a Kincskereső kisködmön új borítója
A Kincskereső Kisködmön új köntösben tárul az olvasók elé
Fotó: Beküldött fotó

A Kincskereső kisködmön egyedülálló kiadását két időpontban mutatják be

Az új, helyreállított meseszöveget Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész kutatta, illetve lektorálta a kiadás során. A kötet illusztrációit Miklya Emese, kiskunfélegyházi kötődésű illusztrátor festette.

A megújult ifjúsági regény bemutatóját és a Kincskereső kisködmön meseillusztrációs kiállítását október 3-án, pénteken két időpontban tartják a Kiskun Múzeumban

  • 10 órakor, elsősorban a gyermekeket várják interaktív mesefoglalkozással 
  • 17 órakor Bíró Balogh Tamás, Miklya Emese és dr. Luchmann Zsuzsanna közös beszélgetése várja az érdeklődőket, illetve nyitja meg a tárlatot.

A kiállítás november 30-ig tekinthető meg a múzeum nyitvatartási idejében.

Móra Ferenc gyerekkori élményeit írta meg a regényben

A Kincskereső kisködmön Móra Ferenc nagy sikerű ifjúsági regénye, melyet 1918-ban írt saját gyerekkori élményei felhasználásával. A regény általános iskolában kötelező olvasmány. Először a Singer és Wolfner Irodalmi Intézetnél jelent meg Mühlbeck Károly rajzaival. A könyv elején megismerkedhetünk az íróval, a gyermekkorával, s az egész életével tömören. A történet végén az író egy mondattal zárja le a regényt: A szeretet az élet.

