2 órája
Scherer Péter rendezésében újabb ősbemutató a kecskeméti színházban – fotók
Újabb óriási siker. Pénteken ismét ősbemutató helyszíne volt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Teltház előtt mutatták be a Norvégminta című kamarakomédiát, melyet Tasnádi István írt, Scherer Péter rendezett.
Egyszerre nagyon skandináv, nagyon humoros és nagyon is rólunk szól. Ez a Norvégminta, melyet a közönség a Ruszt József Stúdiószínházban tekinthet meg. A részletekről a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház adott ki sajtóközleményt.
Kamarakomédia finom humorral, abszurditással
Az idei évad immár második stúdiószínházi bemutatója Tasnádi István Norvégminta című zenés kamarakomédiája volt, amelyet Scherer Péter rendezésében, a Nézőművészeti Kft.-vel koprodukcióban láthat a közönség a Ruszt József Stúdiószínházban. A skandináv higgadtság és a közép-európai temperamentum találkozása ez a darab, amely finom humorral, abszurditással és érzékenységgel beszél barátságról, elfogadásról és különbözőségeink természetes ütközéseiről.
Az idegösszeroppanása után keresett nyugalmat
A történet középpontjában Jens (Kovács Lehel), Norvégia egyik leggazdagabb embere, egy olajmágnás áll, aki idegösszeroppanása után egy eldugott fjord menti vendégházban próbál megnyugvást találni. Itt ismerkedik meg Ottmarral (Katona László), az álmodozó gondnokkal, aki egészen más világból érkezett – és persze fogalma sincs róla, kivel teázgat. A harmadik szereplő Anika (Jankovics Anna), a gondnok klímaaktivista exfelesége, aki azonnal közbelép, amikor felismeri a titokzatos vendéget.
A csend néha hangosabb a szónál
A darab a mindennapok apró konfliktusaiból indul, majd lassan mélyebb kérdésekké sűrűsödik: hogyan lehet együtt élni eltérő világnézetekkel, és mit jelent az elfogadás egy olyan világban, ahol a csend néha hangosabb a szónál?
Ez a humor hosszú évek alatt forrt ki
Scherer Péter a tőle megszokott könnyedséggel és humorral közelítette meg Tasnádi István szövegét.
Teltház előtt mutatták be a Norvégminta című kamarakomédiátFotók: Benkő Emese
„Ez nem az a térdcsapkodós vígjáték. Rendkívül finom humora van, filigránabb, vitriolos, ami jól illik a skandináv stílushoz. Ez a humor hosszú évek alatt forrt ki köztünk Tasnádi Istvánnal. A szerző nagyon régi barátom, 1995-ben készítettük el az első közös fejlesztésű darabunkat. Jól ismerjük egymás észjárását, stílusát és humorát. Ez a kötelék ebben az előadásban is érezhető” – fogalmazott a rendező.
Zenével fűszerezték
A Norvégminta különlegessége, hogy a szerző és az alkotók zenei réteggel is gazdagították a történetet. A dalok nem pusztán kísérik az eseményeket, hanem a történet ritmusát és hangulatát is formálják, új dimenziókat hozva a skandináv csendbe. A zenét Marton Róbert szerezte, a hangszerelést Jakobicz Eszter készítette, illetve külön köszönet illeti Krisztik Csabát is, aki a koreográfiában nyújtott segítséget. A produkció látványvilágát Pirityi Emese díszlet- és jelmeztervező álmodta meg, a dramaturg Gyulay Eszter volt.
Nagyon skandináv, nagyon humoros
A Norvégminta humoros, mégis mélyen emberi történet, amely szelíd iróniával mesél arról, hogyan próbálunk kapcsolódni egymáshoz a különbözőségeink ellenére. Egyszerre nagyon skandináv, nagyon humoros és nagyon is rólunk szól.
A darab a Katona József Nemzeti Színház 5+1-es bérletében is látható
Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják. A Ruszt József Stúdiószínházban bemutatott produkció 85 percben, szünet nélkül látható. A felnőtt 5+1-es bérlethez választható mint kisszínházi előadás.
