Scherer Péter rendezésében újabb ősbemutató a kecskeméti színházban – fotók

Egyszerre nagyon skandináv, nagyon humoros és nagyon is rólunk szól. Ez a Norvégminta, melyet a közönség a Ruszt József Stúdiószínházban tekinthet meg. A részletekről a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház adott ki sajtóközleményt.

A Katona József Nemzeti Színház színpadán a Norvégminta

Fotó: Benkő Emese

Kamarakomédia finom humorral, abszurditással

Az idei évad immár második stúdiószínházi bemutatója Tasnádi István Norvégminta című zenés kamarakomédiája volt, amelyet Scherer Péter rendezésében, a Nézőművészeti Kft.-vel koprodukcióban láthat a közönség a Ruszt József Stúdiószínházban. A skandináv higgadtság és a közép-európai temperamentum találkozása ez a darab, amely finom humorral, abszurditással és érzékenységgel beszél barátságról, elfogadásról és különbözőségeink természetes ütközéseiről.

Az idegösszeroppanása után keresett nyugalmat

A történet középpontjában Jens (Kovács Lehel), Norvégia egyik leggazdagabb embere, egy olajmágnás áll, aki idegösszeroppanása után egy eldugott fjord menti vendégházban próbál megnyugvást találni. Itt ismerkedik meg Ottmarral (Katona László), az álmodozó gondnokkal, aki egészen más világból érkezett – és persze fogalma sincs róla, kivel teázgat. A harmadik szereplő Anika (Jankovics Anna), a gondnok klímaaktivista exfelesége, aki azonnal közbelép, amikor felismeri a titokzatos vendéget.

A csend néha hangosabb a szónál

A darab a mindennapok apró konfliktusaiból indul, majd lassan mélyebb kérdésekké sűrűsödik: hogyan lehet együtt élni eltérő világnézetekkel, és mit jelent az elfogadás egy olyan világban, ahol a csend néha hangosabb a szónál?

Ez a humor hosszú évek alatt forrt ki

Scherer Péter a tőle megszokott könnyedséggel és humorral közelítette meg Tasnádi István szövegét.