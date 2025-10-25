Letaglózó erejű drámával debütált Pavel Stantchev a Kecskeméti Nemzeti Színházban – fotók

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház október 23-án díszbemutató, majd 24-én a premier alkalmával mutatta be Pavel Stantchev első színművét, az Egy éjszaka, két reggel című drámát Cseke Péter rendezésében. Az ősbemutató a Ruszt József Stúdiószínházban kapott helyet, ahol a nézők egy letaglózó erejű, erkölcsi kérdéseket boncolgató kamaradarabot láthattak. Az ősbemutatóról a színház sajtóközleményt adott ki, melyből minden részlet megismerhető.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban Cseke Péter rendezésében a színpadon Ferencz Bálint, Pál Attila és Hajdú Melinda látható

Fotó: Bús Csaba

A dráma a sztálinizmus éveibe kalauzol

Az Egy éjszaka, két reggel középpontjában Trajcso Kosztov, egykori miniszterelnök-helyettes tragikus sorsa áll. A darab a sztálinizmus éveibe kalauzolja a nézőt, egy olyan korszakba, amikor a hatalom a saját híveit fordította egymás ellen. A történet három ember találkozását meséli el: egy halálraítélt politikus, az állambiztonság vezetője és egy költőnő néznek szembe a múlttal, a bűneikkel, a sebeikkel és azzal, mit jelent emberségesnek maradni az embertelenségben.

Kosztovot Ferencz Bálint, Gesevet Pál Attila, Lizát pedig Hajdú Melinda formálja meg. Cseke Péter rendező szerint mindhárom karakter nagyon jól megírt, sokrétűen ábrázolható szerep.

A díszlet és a zene is fontos szerepet kap

Mivel a cella szűkös terében játszódik le az egész történet, ez felerősít minden érzést, minden elhangzott mondatot. Nézőként úgy érezhetjük, hogy a darabban megjelenő érzelmeket a díszlet falai sokszorozva verik vissza ránk. A díszlet átvilágítható, és ez az érdekes megoldás fontos szimbólumokat rejt. A díszletet és a jelmezeket Gyarmati Dóra tervezte.

A zene ugyancsak ráerősít a jelenetek hangulatára, Tóth Jázmin, a színház hegedűművésze improvizatív játékkal segíti a dramaturgiát, mintegy dallamokká formálja a halál jelenlétét.

Személyes tapasztalatból született a darab

A francia-bolgár származású szerző, Pavel Stantchev neve elsősorban a médiából ismert: több mint három évtizeden át töltött be vezető pozíciókat számos televíziós és médiacégnél. 2019 és 2025 között a TV2 vezérigazgatójaként dolgozott Magyarországon. Az írás azonban mindig is szenvedélye volt – nagyon fiatalon, 22 évesen már megjelent egy novelláskötete.