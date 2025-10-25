1 órája
Letaglózó erejű drámával debütált Pavel Stantchev a Kecskeméti Nemzeti Színházban – fotók
Egy éjszaka, két reggel. Újabb ősbemutatót tekinthetett meg a közönség a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Cseke Péter rendezésében a színpadon Ferencz Bálint, Pál Attila és Hajdú Melinda látható.
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház október 23-án díszbemutató, majd 24-én a premier alkalmával mutatta be Pavel Stantchev első színművét, az Egy éjszaka, két reggel című drámát Cseke Péter rendezésében. Az ősbemutató a Ruszt József Stúdiószínházban kapott helyet, ahol a nézők egy letaglózó erejű, erkölcsi kérdéseket boncolgató kamaradarabot láthattak. Az ősbemutatóról a színház sajtóközleményt adott ki, melyből minden részlet megismerhető.
A dráma a sztálinizmus éveibe kalauzol
Az Egy éjszaka, két reggel középpontjában Trajcso Kosztov, egykori miniszterelnök-helyettes tragikus sorsa áll. A darab a sztálinizmus éveibe kalauzolja a nézőt, egy olyan korszakba, amikor a hatalom a saját híveit fordította egymás ellen. A történet három ember találkozását meséli el: egy halálraítélt politikus, az állambiztonság vezetője és egy költőnő néznek szembe a múlttal, a bűneikkel, a sebeikkel és azzal, mit jelent emberségesnek maradni az embertelenségben.
Kosztovot Ferencz Bálint, Gesevet Pál Attila, Lizát pedig Hajdú Melinda formálja meg. Cseke Péter rendező szerint mindhárom karakter nagyon jól megírt, sokrétűen ábrázolható szerep.
A díszlet és a zene is fontos szerepet kap
Mivel a cella szűkös terében játszódik le az egész történet, ez felerősít minden érzést, minden elhangzott mondatot. Nézőként úgy érezhetjük, hogy a darabban megjelenő érzelmeket a díszlet falai sokszorozva verik vissza ránk. A díszlet átvilágítható, és ez az érdekes megoldás fontos szimbólumokat rejt. A díszletet és a jelmezeket Gyarmati Dóra tervezte.
A zene ugyancsak ráerősít a jelenetek hangulatára, Tóth Jázmin, a színház hegedűművésze improvizatív játékkal segíti a dramaturgiát, mintegy dallamokká formálja a halál jelenlétét.
Személyes tapasztalatból született a darab
A francia-bolgár származású szerző, Pavel Stantchev neve elsősorban a médiából ismert: több mint három évtizeden át töltött be vezető pozíciókat számos televíziós és médiacégnél. 2019 és 2025 között a TV2 vezérigazgatójaként dolgozott Magyarországon. Az írás azonban mindig is szenvedélye volt – nagyon fiatalon, 22 évesen már megjelent egy novelláskötete.
„Kommunista országban nőttem fel, és az édesapám révén korán megismertem Közép- és Kelet-Európa történelmének árnyoldalait. Mindig megrázott az az időszak, amikor a kommunista vezetők saját társaikat perelték be. Ebből a személyes és történelmi tapasztalatból született a darab” – indokolta témaválasztását Stantchev.
A szerző elárulta: az Egy éjszaka, két reggel évekig érlelődött benne. „Szerettem volna visszanyúlni az ógörög drámák alapjaihoz – a hely, az idő és a cselekmény egységéhez. Egyetlen cellában, egyetlen éjszaka alatt játszódik minden, de valójában a főhős képzeletében járunk, az utolsó álmában. A darab humanista üzenete egyszerű, de erős: a szeretet és a természet erősebb minden ideológiánál, hatalmi ambíciónál és anyagi jólétnél.”
Méltó hely a Katona József Nemzeti Színház
A szerző külön köszönetét fejezte ki Cseke Péternek, aki felfedezte és színpadra állította a művet, valamint Szente Vajknak, aki először hívta fel a figyelmet a kéziratra.
„A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház közel 130 éve nyitotta meg kapuit – ennél méltóbb helyet el sem tudok képzelni az ősbemutatóra” – fogalmazott Stantchev.
Újabb ősbemutató a Kecskeméti Katona József Nemzeti SzínházbanFotók: Bús Csaba
Félelem, megtorlás, elhallgattatás
A rendező családi szálak miatt is érintett ennek a korszaknak a kegyetlenségeiben. Cseke Péter szerint az Egy éjszaka, két reggel egy emocionálisan nagyon erős darab:
Azért is volt ilyen nagy hatással rám, mert sok mindenről szól: barátságról, odaadásról, árulásról, kétségbeesésről, szerelemről, nyitottságról, elfogadásról
– árulta el a darab rendezője.
„Bár a történet eredetileg Bulgáriában játszódik, szándékosan nem akartam, hogy ez elhangozzon az előadásban. A második világháború utáni években ugyanis minden szocialista országban hasonló események zajlottak le. A családomban is volt, aki a politika áldozata lett. Fontos, hogy a fiatalok is megértsék: ez a korszak a félelem, a megtorlás és az elhallgattatás ideje volt. Ma kegyelmi korban élünk, és ezt nem szabad magától értetődőnek venni. Ezért is hiszem, hogy Pavel Stantchev darabja különösen időszerű.”
A stúdiószínházban eltűnik a távolság
Az egyfelvonásos előadás a Ruszt József Stúdiószínház intim terében fut, ahol a néző és a szereplő közötti távolság eltűnik – csak a kimondott szó, a csend és az emberi lélek marad.
