Régi klasszikus új formában, igazi operettcsemege látható a kecskeméti színházban – fotók

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata Béres Attila rendezésében mutatja be a Lili bárónőt. A sajtónyilvános főpróba végén a színművészek néhány érdekességet is elárultak a szerepükkel kapcsolatban.

A Lili bárónő látható a Katona József Nemzeti Színház színpadán

Fotó: Bús Csaba

A félreértésekből születnek a bonyodalmak

Huszka Jenő – Martos Ferenc Lili bárónője a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy, Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf, Illésházy szerelme áll.

A gróf álruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét, miközben a félreértések egyre újabb bonyodalmakat szülnek. A klasszikus operett minden eleme megtalálható benne: szerelem, intrika, álruhák és nagy kibékülések, nem beszélve az emlékezetes slágerekről, mint a „Cigaretta-keringő” vagy a „Tündérkirálynő”. A Lili bárónő igazi szívet melengető színházi élmény, amely generációkat köt össze.

Az új színésznő a Lili bárónő szerepében debütál

Vajda Boróka alakítja a főszereplő Lili bárónőt. A fiatal színművész ebben az évadban csatlakozott a kecskeméti társulathoz. Elárulta: nagyon jól érzi magát Kecskeméten, a társulatban mindenki kedvesen fogadta.

Rögtön főszerepet kapott egy operettben, mely élete első ilyen nagy volumenű operett szerepe. Elmondta: a munka kezdetben nehéz volt, nagyon sok kihívás elé állította személyesen és szakmailag is, de mindenképp nagyon hálás feladat a számára. Minden energiáját beleteszi. Próbáról próbára formálódott benne a szerep, összességében nagyon izgalmassá vált a Lili bárónő megformálása.

Az különösen kedvére való volt, hogy nem a megszokott operett világot viszik színre. Kimondottan szereti azokat a munkafolyamatokat, melyek eltérnek a megszokottól. Béres Attila rendezésében a Lili bárónő pedig ilyen. Szereti, ha egy kicsit valami más, van benne valami plusz, valami izgalmas, és ez mind igaz Béres Attila rendezésére. Boldog, hogy láthatta, hogyan építi fel az egész darabot, és ehhez ő is hozzá tudott tenni.

Sipos Imre operettben is remekel

Lili bárónő édesapját, báró Malomszegi Ernőt Sipos Imre viszi színre. Tökéletesen hozza a gazdag, ostoba nemest. A színművész eddig leginkább prózai szerepekben volt látható, most azonban a vidám, komikus oldalát mutatja meg.