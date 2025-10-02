1 órája
Régi klasszikus új formában, igazi operettcsemege látható a kecskeméti színházban – fotók
Pénteken premier. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színpadán egy régi klasszikus operett látható, de egy teljesen új, rendkívül komikus formában. Könnyed, elegáns és szórakoztató – egy valódi operettcsemege várja a színházbarátokat.
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata Béres Attila rendezésében mutatja be a Lili bárónőt. A sajtónyilvános főpróba végén a színművészek néhány érdekességet is elárultak a szerepükkel kapcsolatban.
A félreértésekből születnek a bonyodalmak
Huszka Jenő – Martos Ferenc Lili bárónője a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy, Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf, Illésházy szerelme áll.
A gróf álruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét, miközben a félreértések egyre újabb bonyodalmakat szülnek. A klasszikus operett minden eleme megtalálható benne: szerelem, intrika, álruhák és nagy kibékülések, nem beszélve az emlékezetes slágerekről, mint a „Cigaretta-keringő” vagy a „Tündérkirálynő”. A Lili bárónő igazi szívet melengető színházi élmény, amely generációkat köt össze.
Az új színésznő a Lili bárónő szerepében debütál
Vajda Boróka alakítja a főszereplő Lili bárónőt. A fiatal színművész ebben az évadban csatlakozott a kecskeméti társulathoz. Elárulta: nagyon jól érzi magát Kecskeméten, a társulatban mindenki kedvesen fogadta.
Rögtön főszerepet kapott egy operettben, mely élete első ilyen nagy volumenű operett szerepe. Elmondta: a munka kezdetben nehéz volt, nagyon sok kihívás elé állította személyesen és szakmailag is, de mindenképp nagyon hálás feladat a számára. Minden energiáját beleteszi. Próbáról próbára formálódott benne a szerep, összességében nagyon izgalmassá vált a Lili bárónő megformálása.
Az különösen kedvére való volt, hogy nem a megszokott operett világot viszik színre. Kimondottan szereti azokat a munkafolyamatokat, melyek eltérnek a megszokottól. Béres Attila rendezésében a Lili bárónő pedig ilyen. Szereti, ha egy kicsit valami más, van benne valami plusz, valami izgalmas, és ez mind igaz Béres Attila rendezésére. Boldog, hogy láthatta, hogyan építi fel az egész darabot, és ehhez ő is hozzá tudott tenni.
Sipos Imre operettben is remekel
Lili bárónő édesapját, báró Malomszegi Ernőt Sipos Imre viszi színre. Tökéletesen hozza a gazdag, ostoba nemest. A színművész eddig leginkább prózai szerepekben volt látható, most azonban a vidám, komikus oldalát mutatja meg.
Sipos Imre a szerepe kapcsán megjegyezte: az operett nem az ő klasszikus műfaja, de öt évig volt az Operett Színházban, ahol több hasonló szerepet alakított. Elsősorban prózai színész, így az operett mindig egy nagy kaland számára. Nagyon szereti játszani ezt is, mert a zene olyan óriási pluszt ad, amitől jól érzi magát.
Színészként sokféle karaktert kell eljátszania. Szereti a nem mindennapi, kicsavart figurákat. Számára szakmai kirándulás, ha például elmebeteget kell játszania, vagy mint most, egy feltörekvő, nem túl művelt alakot.
Hozzátette: az operett egy nagyon izgalmas műfaj, egy hungarikum. Ugyanakkor a színház egy élő műfaj. Muszáj időről időre újraértelmezni, újból és újból fölfedezni, mert különben egy múzeum lesz. Ebben a darabban nagyon izgalmas, ahogyan Béres Attila rendező leporolta. Úgy modernizálta, hogy közben meghagyta a stílusjegyeket. A néző megkapja a táncos komikust, a szubrettet, a primadonnát, a bonvivánt, csak frissebbé tette, közelebb hozta a mai társadalomhoz, átélhetőbbé tette a történetet.
Bakancslistájáról egy pontot kipipálhatott Járai Máté
A komikus megjelenésű vőlegényjelöltet, Frédit Járai Máté alakítja. A színművész szerepe kapcsán több érdekességet is megosztott.
Nagyon boldog, hogy együtt dolgozhat Béres Attila rendezővel. A bakancslistáján szerepelt a vele való közös munka, hálás a sorsnak, hogy ez megvalósulhatott. S ez fordítva is így volt. Járai Máté viccesen megjegyezte: Béres Attila kíváncsi volt, hogy egy pofátlan színész, mint amilyennek ő nevezhető, milyen lesz. S ez valami elementáris találkozásra sikeredett.
Hozzátette: ez az előadás egy kuriózum számára, hiszen táncos komikusként sokkal merészebb eszköztára van, mint eddig. Továbbá szívmelengető is számára a szerep, hiszen Frédinek hívják. S ez egy nagyon komoly lelki kötődést jelent, hiszen az édesapját is Alfrédnak hívták. Ő már nem él, de valahányszor a színpadon elhangzik, hogy Frédike, neki mindannyiszor könnybe lábadnak a szemei a boldogságtól és a gyönyörűségtől.
Lili Bárónő a kecskeméti színházbanFotók: Bús Csaba
Katona József Nemzeti Színház szereposztása a darabban:
- Lili bárónő – Vajda Boróka
- Illésházy László gróf – Koltai-Nagy Balázs
- Malomszegi báró – Sipos Imre
- Illésházy Agatha grófnő – Magyar Éva
- Illésházy Krisztina grófnő – Csapó Virág
- Frédi – Járai Máté
- Clarisse művésznő – Szabó Dorottya
- Becsei tiszttartó – Fazakas Géza
- Minden szerepben – Hegedűs Zoltán
Közreműködik a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekara.
Rendező: Béres Attila
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Fémdarabokat találtak a közkedvelt élelmiszerben, a hatóság elrendelte a megsemmisítését
Továbbra is rács mögött marad a miskei kislány meggyilkolásával gyanúsított nevelőapa