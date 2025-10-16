Gyere haza, Mikkamakka! A gyermeki varázslat legyőzi a gonoszt a színpadon – fotók

Vajon kik azok a pomogácsok? Mit jelent megszeretni valakit? Milyen az élet bukfenctelenül? Többek közt ezekre a kérdésekre ad választ a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház legújabb mesedarabja, a Gyere haza, Mikkamakka! Lázár Ervin fantáziavilágát Sipos Imre gondolta tovább a Nagyszínházban. A részletekről a színház sajtóközleményben számolt be.

A Gyere haza, Mikkamakka! című mesedarab premierjét mutatták be a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban

Fotó: Beküldött fotó

Dömdödöm és társai a színpadon

A legifjabb színházrajongókat várja a Négyszögletű Kerek Erdő, és benne a különc, furcsa hősök. Lázár Ervin története ugyanis a társadalomból kitaszítottak meséje, és mindazoké, akiket bántanak. Ló Szerafin (Venczli Zóra) színe eltér a megszokottól, Aromo (Danyi Judit), a fékezhetetlen agyvelejű nyúl hiperaktív. Nagy Zoárd (Konfár Erik) fenyőfa létére ahelyett, hogy egyhelyben állna, szeretné látni a világot. Bruckner Szigfrid (Körtvélyessy Zsolt), az oroszlán kiöregedett a cirkuszból. A nemtörődöm macska, Vacskamati (Kovács Panka) kissé szertelen, Szörnyeteg Lajos (Sirkó László) túl kedves ahhoz, hogy rémisztő legyen, Dömdödömnek (Balázs Zsófia) pedig meghasadt a szíve, és megrekedt egy élethelyzetben.

Mikkamakka szerepét ketten alakítják

Ezeket a furcsa, különc lényeket Mikkamakka fogja össze, őt a darabban két gyerekszereplő, Kószó Botond és Pölös Bálint alakítja váltott szereposztásban. Kulcsfontosságú szereplői továbbá a történetnek Maminti (Vajda Boróka), a kicsi zöld tündér, illetve Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon (Mechle Christian), aki a külvilág fenyegető erejének megtestesítője. Ő az, aki próbára teszi a szereplőket, és el akarja venni tőlük mindazt, ami igazán értékes: az észt, a jószívűséget és az állhatatosságot.

A Sipos Imre rendező még ismerte Lázár Ervint személyesen

A Gyere haza, Mikkamakka! rendezője Sipos Imre, aki úgy fogalmazott, hogy amikor felkérték a gyerekdarab rendezésére, rögtön tudta, hogy Lázár Ervin meséjével akar foglalkozni. „Nekem még volt szerencsém együtt dolgozni Lázár Ervinnel, irodalmi konzulensként vett részt egy általam rendezett előadásban, Egerben. A mai napig vannak olyan mondatai, amik még mindig a fülemben csengenek. Nagyon sokat tanultam tőle arról, hogyan kell hozzányúlni egy meséhez, mire figyeljünk. Talán most jött el az idő, hogy igazán megérjek erre a színpadi találkozásra” – indokolta meg választását.