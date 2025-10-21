A kecskeméti múzeum tárlata nyerte el Az Év Kiállítása 2025 fődíjat

A Kecskeméti Katona József Múzeum tárlata a 10 millió forintos bekerülési költség feletti kategóriában kapta meg a múzeumi szakma egyik legkomolyabb elismerését, melyet kedden vettek át a múzeum képviselői Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. „Az avarok élete a Duna-Tisza-közén” című kiállítás a múzeum Cifrapalota kiállítóhelyén tekinthető meg.

Díjat nyert a Katona József Múzeum tárlata

Fotó: Beküldött fotó

A tárlat megszemélyesíti a múltat

A múzeum sajtóközleményében olvasható: a szakmai zsűri nemcsak a kiemelkedő szakmaiságot, hanem a kreativitást és a közönséggel történő kapcsolatteremtést is figyelembe vette a nyertes kiválasztásakor.

Nagyra értékelték, hogy a kecskeméti kiállítás komoly szakmai háttérrel bír, megfelelő módon ismerteti az elmúlt évek régészeti és archeogenetikai kutatásait, több generáció számára is élvezetesen feldolgozható elemeket tartalmaz. Egyúttal látványosan mutatja be az avarok világát, képes megszemélyesíteni a múltat. Megmutatja, hogy a titokzatosnak tűnő avar nép tagjai is hús-vér emberek voltak.

A legnagyobb elismerés

Az Év Kiállítása díjat 2010-ben alapította a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület azzal a céllal, hogy elismerjék a múzeumokban magas színvonalon megvalósított kiállításokat. A díj óriási szakmai elismerést jelent a kecskeméti múzeum és a kiállítást létrehozó szakemberek számára.

A Katona József Múzeum csapata kiváló munkát végzett

A Duna-Tisza közi avarság 6–9. századi története és élete elevenedik meg a legújabb kutatások és leletek tükrében a Kecskeméti Katona József Múzeum tárlatán. Több mint tucatnyi temetkezési helyet ismerhetnek meg a látogatók, a gazdag leletanyagot nagyszámú hiteles rekonstrukció teszi közérthetővé.

A kiállításon a legfrissebb antropológiai és genetikai kutatások is helyet kapnak, bemutatva az egykor a Duna-Tisza közén élt emberek származását, életmódját, rokonsági szerveződését és betegségeit. A tárlat a gyermekekkel is szeretné megismertetni az avar kor mindennapjait, ezért Avarka, az avar kori kislány vezeti őket végig a kiállításon különböző játékok, interaktív feladatok segítségével.