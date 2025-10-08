41 perce
A nagy japán mester ihlette a fadúctechnikával készült alkotásokat – fotók
Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban látható, Az álmok szárnyán – A valóság talaján című új tárlat tovább erősíti Kecskemét és Aomori testvérvárosok kapcsolatát. A fadúcos technikával készült japán rajzokat október végéig tekintheti meg a közönség.
A Kecskemét japán testvérvárosából, Aomoriból érkezett gyermekrajz-kiállításon részt vett a japán nagykövet is. A 39 japán rajzon megjelennek Aomori város és prefektúra szokásai, ünnepei, foglalkozásai, tájai, de a japán iskolások mindennapi élete, öröme, bánata és érdeklődési köre is. A tárlat része az Országos Könyvtári Napok rendezvénynek.
A távol-keleti kultúra különleges az európaiak számára
Az idén 31 éves Kecskemét–Aomori Magyar–Japán Baráti Kör és a Katona József Könyvtár közös eseményén Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgatója rámutatott a távol-keleti kultúra különleges vonásaira, melyek az európaiak számára is érdekesek.
Kecskemét gazdaságilag is kötődik Japánhoz
Gaál József alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta Kecskemét és Aomori több mint 30 éves barátságát. Megjegyezte, Japán távol van Magyarországtól, de nem elérhetetlen. A két nemzet kapcsolatokban és lelkileg közel áll egymáshoz. Kecskeméten erősek a japán kötődések, gazdaságilag is, több japán cég működik, köztük a Nissin Foods, mely már a második gyárának nyitását tervezi.
A nagykövet ebben a félévben negyedszer járt Kecskeméten
A kiállítást megtisztelte a jelenlétével Ono Hikariko, Japán Magyarországra akkreditált nagykövete is, aki az elmúlt félévben már a negyedik alkalommal látogatott el Kecskemétre. Elmondta: az Osakai Világkiállítás hamarosan bezár, az ottani magyar pavilon a japán–magyar kapcsolatok erősítését szolgálja, akárcsak ez a tárlat.
A japán rajzok fadúcos technikával készültek
Végül dr. Galuska László Pál, a Kecskemét–Aomori Magyar–Japán Baráti Kör elnöke méltatta a tárlatot. A gyermekek által létrehozott fadúcos technikájú nyomatokból készített alkotásokat minden évben az egykori híres fametszet készítő Munakata Shiko emlékére rendezett verseny során választják ki, és küldik el a Kecskemét–Aomori Baráti Kör részére.
Hozzáfűzte: Munakata Shiko (1903–1975) Aomori születésű fadúcnyomtató volt a Showa-korszakban Japánban. A Sosaku-hanga (kreatív nyomatok) a fadúcos nyomtatás egyik meghatározó művészeti irányzata volt, amely a 20. század elején született Japánban.
Szeretnék továbbadni a jövő generációjának
Aomori a fadúcos nyomtatás városa, mely aktívan dolgozik azon, hogy átadja ennek a technikának a hagyományát a jövő generációinak, és elősegítse a jövőbeli fadúc-nyomtatóművészeinek fejlődését.
A két város (Aomori és Kecskemét) közötti oktatási és kulturális csereprogram részeként érkeztek tehát Kecskemétre az idei kiállítás díjnyertes grafikái. „Cserébe” az idén két kecskeméti tanintézmény, az Arany János Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak legjobb munkái utaztak Aomoriba. A kiállítás megnyitóján részt is vettek a két iskola diákjai.
Csodálatos szellemi hagyaték
A munkák nagyon izgalmasak, beszédesek, egyéniséget és alkotói energiát tükröznek, mégis sajátosan japán és aomori alkotások. Megjelennek benne Aomori város és prefektúra szokásai, ünnepei, foglalkozásai, tájai, de a japán iskolások mindennapi élete, örömei, bánatai és érdeklődési köre is.
Az itt látható kiállítás a nagy művész csodálatos szellemi hagyatéka. A gazdag múltú japán művészeti hagyomány, és a japán iskolások kreativitása és művészi ereje szerencsés ötvözeteként létrejött izgalmas élmény befogadását adja a látogatók számára.
