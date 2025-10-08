A nagy japán mester ihlette a fadúctechnikával készült alkotásokat – fotók

A Kecskemét japán testvérvárosából, Aomoriból érkezett gyermekrajz-kiállításon részt vett a japán nagykövet is. A 39 japán rajzon megjelennek Aomori város és prefektúra szokásai, ünnepei, foglalkozásai, tájai, de a japán iskolások mindennapi élete, öröme, bánata és érdeklődési köre is. A tárlat része az Országos Könyvtári Napok rendezvénynek.

Japán rajzok idézik meg a japán testvérváros mindennapjait

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A távol-keleti kultúra különleges az európaiak számára

Az idén 31 éves Kecskemét–Aomori Magyar–Japán Baráti Kör és a Katona József Könyvtár közös eseményén Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgatója rámutatott a távol-keleti kultúra különleges vonásaira, melyek az európaiak számára is érdekesek.

Kecskemét gazdaságilag is kötődik Japánhoz

Gaál József alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta Kecskemét és Aomori több mint 30 éves barátságát. Megjegyezte, Japán távol van Magyarországtól, de nem elérhetetlen. A két nemzet kapcsolatokban és lelkileg közel áll egymáshoz. Kecskeméten erősek a japán kötődések, gazdaságilag is, több japán cég működik, köztük a Nissin Foods, mely már a második gyárának nyitását tervezi.

A nagykövet ebben a félévben negyedszer járt Kecskeméten

A kiállítást megtisztelte a jelenlétével Ono Hikariko, Japán Magyarországra akkreditált nagykövete is, aki az elmúlt félévben már a negyedik alkalommal látogatott el Kecskemétre. Elmondta: az Osakai Világkiállítás hamarosan bezár, az ottani magyar pavilon a japán–magyar kapcsolatok erősítését szolgálja, akárcsak ez a tárlat.

A japán rajzok fadúcos technikával készültek

Végül dr. Galuska László Pál, a Kecskemét–Aomori Magyar–Japán Baráti Kör elnöke méltatta a tárlatot. A gyermekek által létrehozott fadúcos technikájú nyomatokból készített alkotásokat minden évben az egykori híres fametszet készítő Munakata Shiko emlékére rendezett verseny során választják ki, és küldik el a Kecskemét–Aomori Baráti Kör részére.

Hozzáfűzte: Munakata Shiko (1903–1975) Aomori születésű fadúcnyomtató volt a Showa-korszakban Japánban. A Sosaku-hanga (kreatív nyomatok) a fadúcos nyomtatás egyik meghatározó művészeti irányzata volt, amely a 20. század elején született Japánban.