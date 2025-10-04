október 4., szombat

Művészet

2 órája

Szabadvászon és szabad gondolatok – különleges festmények láthatók a Hírös Agórában – fotók

Erotika és felháborodottság tükröződik M. Novák András műveiben. A Hírös Agóra kiállításán a vendégek olyan képeket láthattak, melyek több rétegükben többféle jelentést is magukkal hordoztak.

Brockmeyer Sophie Isabella

A kecskeméti Hírös Agóra mondhatni otthona a Magyar Művészeti Akadémia prominens alkotói. Pénteken az „Akadémikusok a Hírös Agórában” program keretein belül nézhették meg a látogatók M. Novák András, Munkácsy-díjas festőművész Szabadvászon-Szabadzsák című kiállítását. 

Fotó a Hírös Agóra kiállításmegnyitójáról
Új kiállítása nyílt Novák Andrásnak a Hírös Agóra termében
Fotó: Bús Csaba

Erotika és kuszáltság a Hírös Agóra kiállításán

A Hírös Agóra kiemelt feladatai között szerepel – a lokális értékek reprezentációja mellett – a nagyobb kitekintésű kortárs képzőművészetet országosan is jelentősen képviselő prominensek bemutatása. Ez a szándék hívta életre az „Akadémikusok a Hírös Agórában” programot 2023-ban, amely mára a város és a régió kulturális életének megkerülhetetlen rendezvénysorozatává vált. 

M. Novák András művei nagyon különlegesek, és többféleképp értelmezhetőek, képei főképp nagyvásznakon jelennek meg. Művei a rendszerváltás korának értelmezését ábrázolják absztrakt módon, lényegében saját életének emlékképeit festette le. Műveit főleg a kuszáltság, romboltság és a megsértettség jellemzi, és több alkotásában megjelenik az erotika is. 

Képei egymásra rakott rétegekből állnak, melyek véletlenszerűnek hatnak. – Mintha ez a véletlenszerűség szervezne festői rendet az anyagok és a technikai eljárások között a képfelületbe ágyazódó rekvizitumok kavalkádjával – mondta Wehner Tibor művészettörténész. Festményei szabad világot és felszabadultságot sugároznak, így nem véletlen, hogy a kiállítás címe a Szabadvászon-Szabadzsák. 

M. Novák András személyesen is eljött kiállítására, és azt mondta, hogy nem kíván olyan nagy szavakat mondani, hiszen ő sokkal szívesebben fest, mint beszél. 

M. Novák András kiállítása Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

 

