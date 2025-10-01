Filmes forradalom Kecskeméten: a Hírös Agóra kerekasztalán kiderült, miért 2025 a magyar mozi aranyéve – fotók

A Hírös Agóra szervezésében kedden összeültek a filmipar területén tevékenykedő kreatív szakemberek és szervezők egy kerekasztal-beszélgetésre. A beszélgetés a „Film Art For All” elnevezésű projekt részeként jön létre, melyhez az INTERREG VI-A IPA Magyarország – Szerbia Program keretén belül a kecskeméti Hírös Agóra is csatlakozott.

A Hírös Agóra szervezésében az eseményen hasznos tanácsokat oszthattak meg egymással a művészek

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Hírös Agóra által szervezett kulturális beszélgetés

A program keretein belül a művészek megvitatták, hogy milyen módszerrel tudnának új közönéget bevonni a régi mellé a film és mozi világába, így például turistákat vagy fiatalokat is. Az Európai Unió által támogatott Interreg projekt célja, hogy a magyar-szerb határegységben található kulturális intézmények egyesítésén keresztül új eseményeket, rendezvényeket tudjanak létrehozni, emellett a tapasztalatok megosztása, kapcsolat kiépítése, a kulturális innováció előtérbe helyezése és a társadalmi befogadás elősegítése a cél.

A pályázatban főleg olyan városok vesznek részt, ahol van filmfesztivál, így például Kecskemét (Kecskemét Animációs Filmfesztivál (KAFF), Szeged (Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál), valamint Szerbiából Palics (European Film Festival). Szolnokon rendezik meg az Alexandre Trauner Art Film Fesztivált (ATAFF), azonban a város még nem tudott becsatlakozni egyelőre a pályázatba.

Ezen kívül a pályázatból filmes képzést indítottak el a fiatalabb korosztálynak, melyen belül 15 és 30 éves kor közötti laikusokat céloztak meg. Itt egészen a filmes utómunkáig eljutottak a tanulásban a négy hónapos képzés alatt. Október végén a szociálisan hátrányos helyzetűeknek is indítanak egy hasonló képzést, ami több városban is jelen lesz – nyilatkozta Harmatos Zoltán, a Hírös Agóra szakmai vezetője.

2025 a változás éve

A beszélgetés moderátora, dr. Takó Sándor Magyar Mozgókép-díjas filmalkotó, jogász, egyetemi oktató, a Magyar Művészeti Akadémia alumni-ösztöndíjas művésze, és a Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságának tagja elmondta, hogy szerinte 2025 a filmes világ tekintetében a változás éve, hiszen az elmúlt 40 év után most először lépte át magyar film az egymilliós nézettséget, amit korábban lehetetlennek tartottak.