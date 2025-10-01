1 órája
Filmes forradalom Kecskeméten: a Hírös Agóra kerekasztalán kiderült, miért 2025 a magyar mozi aranyéve – fotók
A kultúra fejlesztésébe fogott kedden a magyar és a szerb filmipar közös erővel. A Hírös Agóra szervezésében egy olyan kerekasztal-beszélgetés jött létre, ahol hasznos tanácsokat oszthattak meg egymással a művészek.
A Hírös Agóra szervezésében kedden összeültek a filmipar területén tevékenykedő kreatív szakemberek és szervezők egy kerekasztal-beszélgetésre. A beszélgetés a „Film Art For All” elnevezésű projekt részeként jön létre, melyhez az INTERREG VI-A IPA Magyarország – Szerbia Program keretén belül a kecskeméti Hírös Agóra is csatlakozott.
A Hírös Agóra által szervezett kulturális beszélgetés
A program keretein belül a művészek megvitatták, hogy milyen módszerrel tudnának új közönéget bevonni a régi mellé a film és mozi világába, így például turistákat vagy fiatalokat is. Az Európai Unió által támogatott Interreg projekt célja, hogy a magyar-szerb határegységben található kulturális intézmények egyesítésén keresztül új eseményeket, rendezvényeket tudjanak létrehozni, emellett a tapasztalatok megosztása, kapcsolat kiépítése, a kulturális innováció előtérbe helyezése és a társadalmi befogadás elősegítése a cél.
A pályázatban főleg olyan városok vesznek részt, ahol van filmfesztivál, így például Kecskemét (Kecskemét Animációs Filmfesztivál (KAFF), Szeged (Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál), valamint Szerbiából Palics (European Film Festival). Szolnokon rendezik meg az Alexandre Trauner Art Film Fesztivált (ATAFF), azonban a város még nem tudott becsatlakozni egyelőre a pályázatba.
Ezen kívül a pályázatból filmes képzést indítottak el a fiatalabb korosztálynak, melyen belül 15 és 30 éves kor közötti laikusokat céloztak meg. Itt egészen a filmes utómunkáig eljutottak a tanulásban a négy hónapos képzés alatt. Október végén a szociálisan hátrányos helyzetűeknek is indítanak egy hasonló képzést, ami több városban is jelen lesz – nyilatkozta Harmatos Zoltán, a Hírös Agóra szakmai vezetője.
2025 a változás éve
A beszélgetés moderátora, dr. Takó Sándor Magyar Mozgókép-díjas filmalkotó, jogász, egyetemi oktató, a Magyar Művészeti Akadémia alumni-ösztöndíjas művésze, és a Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságának tagja elmondta, hogy szerinte 2025 a filmes világ tekintetében a változás éve, hiszen az elmúlt 40 év után most először lépte át magyar film az egymilliós nézettséget, amit korábban lehetetlennek tartottak.
Ez a film nem más, mint a 2024-ben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című musical, de a második legnézettebb film is ebben az évben született, így ez a két tény egyértelműen azt mutatja, hogy ez az év különleges, és meglepetéseket hozhat magával.
Kiemelte ezek mellet még a Hunyadi-sorozatot is, mely több mint négymillió embert ültetett le a televízió elé. Külön említette Bán János alpolgármester szerepét, aki szintén részt vett a kerekasztal-beszélgetésen, hiszen ő az, aki megírta a Hunyadi-regényeket, és aktív közreműködője volt a sorozatnak is.
Nemcsak Magyarországon terjedt el a Hunyadi-sorozat, hiszen több országban is játszották főműsoridőben.
Művészek kerekasztal-beszélgetése KecskemétenFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
Előrelépések és tanácsok a jövőre
- A szolnoki filmfesztivál nemrég egy nagy arculatváltáson ment keresztül, amit külön kifejtett Demeter Éva az Alexandre Trauner ART/Film Festival igazgatója. Szolnokon a hagyományok megtartása mellett frissíteni is akarták a filmfesztivált. A rendezvény 9 egyetemről fogad hallgatókat, amibe külföldi hallgatók is becsatlakoznak, nekik biztosítanak szállást és napi egy étkezést is.
- A szegedi fesztivál azért speciális, mert az operatőrre helyezi a hangsúlyt, ezzel leszűkítve a kört olyanokra, akiket érdekel ez a megközelítése a filmeknek. A vetítéseket népszerűsítés érdekében kiviszik például parkokba, kiállítóhelyekre, amivel egy olyan komplex programot hoznak létre, melybe a társművészeteket is bevonják, ezzel egy izgalmas kikapcsolódási lehetőséget létrehozva.
- A kecskeméti filmfesztiválra mindenkit meghívnak kicsiket és nagyokat is. A zsűri tekintetében is van külön gyermek, diák és felnőtt korosztály is. A rendezvényekre pedig a világ összes területéről hívnak meg híres rendezőket, filmművészeket, például Japánból is. Kecskeméten is kiviszik a filmfesztivált a közterekre, például a főtérre. Fontos szempont a fesztiválon a látványosság, így például a fényfestéssel próbálják meg izgalmasabbá tenni a látványvilágot – nyilatkozta Mikulás Ferenc magyar filmproducer és a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója.
- A palicsi filmfesztivál szervezői pedig a fesztivált azzal próbáljak színesíteni, hogy strandokra vagy más különleges helyekre viszik el a fesztivált. Emellett a vakok számára is elérhetővé teszik az élményt, olyan formában, hogy nemcsak szinkron van a filmekhez, hanem jelenetleírások is, ami egy teljesen új élményt ad a közönségnek.
A közösségi média szerepe
Szerbiában a filmfesztivált a közösségi média platformok segítségével is próbálják népszerűsíteni. A fiatalokat célozzák meg ezzel, ezért itt már nem a Facebookra, hanem az Instagramra és a TikTokra van szükség. A modern eszközök használata mellet azonban megtartják a művészi érékeket is, hiszen ennek az online platformnak a színvonala egyértelműen nem a művészet szintjén van.
