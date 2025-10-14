1 órája
Változások jönnek a Hírös Agóra és a kecskeméti színház életében is
Kecskemét kulturális élete új lendületet vehet. Ennek részleteiről – többek között a Hírös Agóra és a színház tekintetében – Bán János, a város kultúráért felelős alpolgármestere osztotta meg gondolatait a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
A napokban hírportálunk is beszámolt róla: új fejezet kezdődik Kecskemét kulturális életében, belső struktúráját átalakítják a Hírös Agóra kulturális központnak. Az alpolgármester szólt ennek részleteiről, és a három új divízióról, valamint a zománcművészeti műhely felkarolásáról.
Tíz éves koncepció készül a kulturális élet fellendítésére
Bán János alpolgármester a kinevezése óta eltelt egy évben több lépést tett annak érdekében, hogy a kecskeméti kulturális életet jobbá tegye.
– Úgy vélem: az elmúlt egy-két évtizedben nagyon sok mindenre helyeződött hangsúly a városban. Néha, én kívülállóként úgy éreztem, a kultúrára lehetett volna több figyelmet fordítani. Jelenleg már dolgozok egy 10 éves kulturális koncepción. Nagyon sok olyan elhanyagolt terület van, melyben mindenképpen lépni kell, bármilyen időszakot élünk és bármilyen nehézségekkel küzdünk, de ezekkel foglalkozni kell. Ennek a folyamatnak a része a Hírös Agóra átalakítása – jegyezte meg, majd részleteire is kitért.
A zománcművészeti műhely méltóbb szerepet kapna
A Hírös Agóra esetében egy belső szerkezeti átalakítás van folyamatban.
– Az elmúlt 5 évben Barta Dóra igazgató vezetésével az Agóra részben új feladatköröket kapott, folyamatosan változik. Példaként hozhatjuk a nemrég átadott Kenter rendezvényhelyszínt a Rudolf kertben, vagy tavaly a Kultkaszinót. Az Agóra nonprofit cégként működik, de a céghez tartozik a Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. is, benne rendkívül fontos kiemelkedő intézményekkel, mint a Kerámia Stúdió, Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely. Utóbbival kapcsolatban nekünk nagyon sok munkánk lesz, hiszen jelen pillanatban nincsen kiállítóhelye. Ugyanakkor zománcművészeti elképesztő értékek jöttek létre az elmúlt évtizedekben, de most nem feltétlenül méltó az, ahogy ez az alkotóműhely működik. Nagyon szeretnénk ezen belátható időn belül változtatni – tette hozzá az alpolgármester.
Jelentősen megnőtt a Hírös Agóra feladatköre
Az Agórának az elmúlt években nagyságrenddel, 30-40 százalékkal megnőttek a feladatkörei, többek között ez is indokolta a belső átalakítását.
– Eddig Barta Dóra igazgató egy személyben felelt a koncepció megalkotásáért, a fesztiválok, a rendezvények szervezéséért, és ő mint előadóművész természetesen a művészeti munkának is egy nagyon fontos részét vitte. Hosszas beszélgetések zajlottak arról, hogyan lehetne ezt a munkát segíteni, a megoldást egy középszintű vezető csapatban, három divízió vezetőben látjuk, akik közvetlenül fogják az adott területek munkáját felügyelni. A három divízió:
- a közművelődési,
- a kulturális
- és az ifjúsági.
Mindhárom élére nyílt pályázat útján keresünk jelölteket, nem feltétlenül külsősöket. Magát a munkát, a stratégiát, a tervezést és a divíziók felügyeletét, irányítását továbbra is Barta Dóra igazgató koordinálja a nonprofit kft. ügyvezetőjeként – részletezte Bán János.
A színház életében is várható változás
A beszélgetés során a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is szóba került, a várható új vezetés kapcsán.
– A kecskeméti Katona József Nemzeti Színház nagyon népszerű, melyet a telt házas előadások is mutatnak. Cseke Péter, a teátrum igazgatója egy alap tartóoszlopa Kecskemét kulturális életének. Bő másfél évtizede vezeti a színházat, és igen magas színvonalat teremtett meg, melyhez hozzászoktunk. Az év elején jött a hír, hogy Szente Vajk megkapta az Erkel Színház vezetői pozícióját, s Cseke Péter pedig művészeti vezetőként csatlakozik a munkához. Óriási kihívás, rettenetesen nagy szakmai feladatot kaptak. Cseke Péter természetesen továbbra is igazgatóként vezeti a kecskeméti színházat, és Vajk is kiveszi a részét, energiája és ideje tekintetében a kecskeméti munkából, de hosszú időn keresztül ez a kettősség nyilván nem célszerű, hogy megmaradjon. Nagyon szeretnénk higgadtan azt az időpontot megtalálni, amikor a kecskeméti színház új vezetőjét a megfelelő eljárás keretében megkeressük. Ez várhatón jövőre lesz. De egyelőre azt tartom fontosnak, hogy ez a stabil és kiegyensúlyozott szakmai munka zavartalanul folytatódjék. Meggyőződtem róla, hogy ez a munka garantált – jelentette ki az alpolgármester.
