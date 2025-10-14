Változások jönnek a Hírös Agóra és a kecskeméti színház életében is

A napokban hírportálunk is beszámolt róla: új fejezet kezdődik Kecskemét kulturális életében, belső struktúráját átalakítják a Hírös Agóra kulturális központnak. Az alpolgármester szólt ennek részleteiről, és a három új divízióról, valamint a zománcművészeti műhely felkarolásáról.

Bán János, a város kultúráért felelős alpolgármestere osztotta meg a részleteket a Rádió 1 Gong Téma műsorában

Fotó: Rádió 1 Gong

Tíz éves koncepció készül a kulturális élet fellendítésére

Bán János alpolgármester a kinevezése óta eltelt egy évben több lépést tett annak érdekében, hogy a kecskeméti kulturális életet jobbá tegye.

– Úgy vélem: az elmúlt egy-két évtizedben nagyon sok mindenre helyeződött hangsúly a városban. Néha, én kívülállóként úgy éreztem, a kultúrára lehetett volna több figyelmet fordítani. Jelenleg már dolgozok egy 10 éves kulturális koncepción. Nagyon sok olyan elhanyagolt terület van, melyben mindenképpen lépni kell, bármilyen időszakot élünk és bármilyen nehézségekkel küzdünk, de ezekkel foglalkozni kell. Ennek a folyamatnak a része a Hírös Agóra átalakítása – jegyezte meg, majd részleteire is kitért.

A zománcművészeti műhely méltóbb szerepet kapna

A Hírös Agóra esetében egy belső szerkezeti átalakítás van folyamatban.

– Az elmúlt 5 évben Barta Dóra igazgató vezetésével az Agóra részben új feladatköröket kapott, folyamatosan változik. Példaként hozhatjuk a nemrég átadott Kenter rendezvényhelyszínt a Rudolf kertben, vagy tavaly a Kultkaszinót. Az Agóra nonprofit cégként működik, de a céghez tartozik a Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. is, benne rendkívül fontos kiemelkedő intézményekkel, mint a Kerámia Stúdió, Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely. Utóbbival kapcsolatban nekünk nagyon sok munkánk lesz, hiszen jelen pillanatban nincsen kiállítóhelye. Ugyanakkor zománcművészeti elképesztő értékek jöttek létre az elmúlt évtizedekben, de most nem feltétlenül méltó az, ahogy ez az alkotóműhely működik. Nagyon szeretnénk ezen belátható időn belül változtatni – tette hozzá az alpolgármester.

Jelentősen megnőtt a Hírös Agóra feladatköre

Az Agórának az elmúlt években nagyságrenddel, 30-40 százalékkal megnőttek a feladatkörei, többek között ez is indokolta a belső átalakítását.