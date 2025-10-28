Az avarok nyomában járva hozták el az Év kiállítása díjat, tábla őrzi az elismerést – fotók

Ahogyan már korábbi cikkünkben is megírtuk, a Kecskeméti Katona József Múzeum „Egy eltűnt nép nyomában – Az avarok élete a Duna-Tisza-közén” című tárlata kapta meg a 10 millió forint bekerülési költség feletti kategóriában az Év Kiállítása 2025 díjat. A rangos elismerést október 21-én vették át a múzeum képviselői Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A díjátadón egy réztáblát kaptak, melyet kedden kihelyeztek az intézményben, hirdetve ezzel az elismerést.

A Kecskeméti Katona József Múzeum ünnepélyes kitehette kedden a falára az Év kiállítása 2025 díjat

Fotó: Bús Csaba

A gyerekekkel is megismertetik az avar kort

A Duna-Tisza közi avarság 6–9. századi története és élete elevenedik meg a legújabb kutatások és leletek tükrében a Kecskeméti Katona József Múzeum tárlatán. Több mint tucatnyi temetkezési helyet ismerhetnek meg a látogatók, a gazdag leletanyagot nagyszámú hiteles rekonstrukció teszi közérthetővé.

A kiállításon a legfrissebb antropológiai és genetikai kutatások is helyet kapnak, bemutatva az egykor a Duna-Tisza közén élt emberek származását, életmódját, rokonsági szerveződését és betegségeit. A tárlat a gyermekekkel is szeretné megismertetni az avar kor mindennapjait, ezért Avarka, az avar kori kislány vezeti őket végig a kiállításon különböző játékok, interaktív feladatok segítségével.

Az Év kiállítása 2025 díj óriási eredmény

A díj óriási szakmai elismerést jelent a kecskeméti múzeum és a kiállítást létrehozó szakemberek számára. Így annak kedden méltó helyet is találtak a múzeum falán, ahová ünnepélyesen felhelyezte az elismerést Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója.

A rendezvényen részt vett Bán János alpolgármester is, aki elmondta, hogy a kiállítás rá akkora hatással volt, hogy számára egy maradandó élmény maradt a tárlat. Az alpolgármester nem is csodálkozott amikor ezért a tárlatért a múzeum megkapta ezt a neves díjat, hiszen rendkívül magas színvonalú tárlatról van szó. – Kecskemétiként hihetetlen jó érzés volt – mesélte el az alpolgármester első reakcióját, mikor megtudta, hogy a Katona József Múzeum kapta a díjat.

Szerelemgyermek

– Gyakorlatilag ez a tárlat egy szerelemgyerek – nyilatkozta Wilhelm Gábor, régész és a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője. A régésznek már meg is van a következő ötlet a fejében, a jövőbeli tervekről.