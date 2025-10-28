október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múzeum

1 órája

Az avarok nyomában járva hozták el az Év kiállítása díjat, tábla őrzi az elismerést – fotók

Címkék#tábla#Kecskeméti Katona József Múzeum#kiállítás

Meglett a rengeteg munka gyümölcse, amit kedden meg is ünnepeltek. A Kecskeméti Katona József Múzeum falára kikerült az Év kiállítása 2025 díj, azért a tárlatért, amiért sokat dolgozott az egész intézmény közös erővel.

Brockmeyer Sophie Isabella

Ahogyan már korábbi cikkünkben is megírtuk, a Kecskeméti Katona József Múzeum „Egy eltűnt nép nyomában – Az avarok élete a Duna-Tisza-közéncímű tárlata kapta meg a 10 millió forint bekerülési költség feletti kategóriában az Év Kiállítása 2025 díjat. A rangos elismerést október 21-én vették át a múzeum képviselői Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A díjátadón egy réztáblát kaptak, melyet kedden kihelyeztek az intézményben, hirdetve ezzel az elismerést.

Az Év kiállítása 2025 díj a kecskeméti múzeumba került
A Kecskeméti Katona József Múzeum ünnepélyes kitehette kedden a falára az Év kiállítása 2025 díjat
Fotó: Bús Csaba

A gyerekekkel is megismertetik az avar kort

A Duna-Tisza közi avarság 6–9. századi története és élete elevenedik meg a legújabb kutatások és leletek tükrében a Kecskeméti Katona József Múzeum tárlatán. Több mint tucatnyi temetkezési helyet ismerhetnek meg a látogatók, a gazdag leletanyagot nagyszámú hiteles rekonstrukció teszi közérthetővé.

A kiállításon a legfrissebb antropológiai és genetikai kutatások is helyet kapnak, bemutatva az egykor a Duna-Tisza közén élt emberek származását, életmódját, rokonsági szerveződését és betegségeit. A tárlat a gyermekekkel is szeretné megismertetni az avar kor mindennapjait, ezért Avarka, az avar kori kislány vezeti őket végig a kiállításon különböző játékok, interaktív feladatok segítségével.

Az Év kiállítása 2025 díj óriási eredmény

A díj óriási szakmai elismerést jelent a kecskeméti múzeum és a kiállítást létrehozó szakemberek számára. Így annak kedden méltó helyet is találtak a múzeum falán, ahová ünnepélyesen felhelyezte az elismerést Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója. 

A rendezvényen részt vett Bán János alpolgármester is, aki elmondta, hogy a kiállítás rá akkora hatással volt, hogy számára egy maradandó élmény maradt a tárlat. Az alpolgármester nem is csodálkozott amikor ezért a tárlatért a múzeum megkapta ezt a neves díjat, hiszen rendkívül magas színvonalú tárlatról van szó. – Kecskemétiként hihetetlen jó érzés volt – mesélte el az alpolgármester első reakcióját, mikor megtudta, hogy a Katona József Múzeum kapta a díjat.

Szerelemgyermek

– Gyakorlatilag ez a tárlat egy szerelemgyerek – nyilatkozta Wilhelm Gábor, régész és a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője. A régésznek már meg is van a következő ötlet a fejében, a jövőbeli tervekről.

Az igazgató ezután elárulta, hogy a kiállítást több mint 25 ezren látták eddig, ennek eredményeképp a tárlatot június 28-ig tervezik meghosszabbítani, a decemberi zárás helyett. A kiállítás maga másfél év alatt készült el, de a kutatásokkal együtt nehéz lenne meghatározni azt az időt, amit a szakemberek a tárlat létrehozásával töltöttek.

A múzeum továbbra is nagy szeretettel várja a látogatókat!

A Kecskeméti Katona József Múzeum falára kikerült az Év kiállítása 2025 díj

Fotók: Bús Csaba

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu