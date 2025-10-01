október 1., szerda

Kultúra

1 órája

Öt kontinens nézőinek bizonyított a kecskeméti Ciróka Bábszínház

Idén is megrendezték az eSzínház Fesztivált. A kecskeméti Ciróka Bábszínház két produkcióval is jelentkezett a rangos versenyre, és két különdíjban részesült.

Vizi Zalán

Szeptember 19. és 28. között rendezték meg az 5. eSzínház Fesztivált. A Ciróka Bábszínház két produkcióval jelentkezett az online térben rendezett színházi fesztiválra. Prózai kategóriában Örkény István: TÓTÉK, gyermek-és ifjúsági kategóriában a Lúdas Matyi című előadást nevezte a társulat.

ciróka bábszínház tóték című arabja
A Ciróka Bábszínház két produkcióval is versenybe szállt. A képen Örkény István: Tóték című darabja
Fotó: Éder Vera

A Ciróka Bábszínház produkcióit öt kontinensről figyelték

Az eSzínház Fesztivál minden évben a kortárs magyar színház ünnepe az online térben: kilenc napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásait követhetik végig az érdeklődők a világ bármely pontjáról.

Idén öt kontinensről csatlakoztak be online az előadásokba. A nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, valamint a nézők is szavazhattak a legjobbnak ítélt produkciókra.

A zsűri tagja volt:

  • Rozgonyi-Kulcsár Viktória színházi menedzser,
  • Dragomán György író,
  • Kovács D. Dániel rendező
  • és Szegő János szerkesztő-kritikus.

Két különdíj is Kecskeméten landolt

A kecskeméti Ciróka Bábszínház beszámolója alapján az eSzínház Fesztivál rangos zsűrije – szakmai észrevételeik és a nézők szavazatai alapján – négy kategóriában osztott ki díjakat, továbbá két különdíjról is döntöttek.

A Ciróka Bábszínáz két díjban is részesült: a TÓTÉK című előadással elnyerték a zsűri egyik különdíját, valamint a produkció a Szófa Irodalom különdíját is kiérdemelte.

Nagy sikerrel játszották a különdíjas produkciót

A most két díjjal is kitüntetett TÓTÉK című előadást Kecskeméten 2024 októberében mutatták be a Ciróka Bábszínházban. A darab hatalmas sikert aratott a vármegyeszékhelyen, az előadások telt házzal futottak, és most a fesztiválon is bizonyított.

A darab alkotói:

  • Dramaturg: Gimesi Dóra, Szikszai Rémusz
  • Jelmez, díszlet, bábterv: Hoffer Károly
  • Zeneszerző: Monori András
  • Rendező: Szikszai Rémusz
  • Szereplők: Krucsó Júlia Rita, Keller-Dénes Emőke, Horgas Ráhel, Fülöp József, Lendváczky Zoltán, Szekeres Máté
  • Zenészek: Révész Tamás, Kuzsella Ákos

A mű a Proscenium Szerzői Ügynökség közvetítésével, Örkény István örököseinek engedélyével került bemutatásra.

