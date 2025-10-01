1 órája
Öt kontinens nézőinek bizonyított a kecskeméti Ciróka Bábszínház
Idén is megrendezték az eSzínház Fesztivált. A kecskeméti Ciróka Bábszínház két produkcióval is jelentkezett a rangos versenyre, és két különdíjban részesült.
Szeptember 19. és 28. között rendezték meg az 5. eSzínház Fesztivált. A Ciróka Bábszínház két produkcióval jelentkezett az online térben rendezett színházi fesztiválra. Prózai kategóriában Örkény István: TÓTÉK, gyermek-és ifjúsági kategóriában a Lúdas Matyi című előadást nevezte a társulat.
A Ciróka Bábszínház produkcióit öt kontinensről figyelték
Az eSzínház Fesztivál minden évben a kortárs magyar színház ünnepe az online térben: kilenc napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásait követhetik végig az érdeklődők a világ bármely pontjáról.
Idén öt kontinensről csatlakoztak be online az előadásokba. A nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, valamint a nézők is szavazhattak a legjobbnak ítélt produkciókra.
A zsűri tagja volt:
- Rozgonyi-Kulcsár Viktória színházi menedzser,
- Dragomán György író,
- Kovács D. Dániel rendező
- és Szegő János szerkesztő-kritikus.
Két különdíj is Kecskeméten landolt
A kecskeméti Ciróka Bábszínház beszámolója alapján az eSzínház Fesztivál rangos zsűrije – szakmai észrevételeik és a nézők szavazatai alapján – négy kategóriában osztott ki díjakat, továbbá két különdíjról is döntöttek.
A Ciróka Bábszínáz két díjban is részesült: a TÓTÉK című előadással elnyerték a zsűri egyik különdíját, valamint a produkció a Szófa Irodalom különdíját is kiérdemelte.
Nagy sikerrel játszották a különdíjas produkciót
A most két díjjal is kitüntetett TÓTÉK című előadást Kecskeméten 2024 októberében mutatták be a Ciróka Bábszínházban. A darab hatalmas sikert aratott a vármegyeszékhelyen, az előadások telt házzal futottak, és most a fesztiválon is bizonyított.
A darab alkotói:
- Dramaturg: Gimesi Dóra, Szikszai Rémusz
- Jelmez, díszlet, bábterv: Hoffer Károly
- Zeneszerző: Monori András
- Rendező: Szikszai Rémusz
- Szereplők: Krucsó Júlia Rita, Keller-Dénes Emőke, Horgas Ráhel, Fülöp József, Lendváczky Zoltán, Szekeres Máté
- Zenészek: Révész Tamás, Kuzsella Ákos
A mű a Proscenium Szerzői Ügynökség közvetítésével, Örkény István örököseinek engedélyével került bemutatásra.
